Стала известна дата релиза комедии «Развод»

«Думаю, очень многие люди увидят себя в наших героях. Классно было бы, если бы пары смотрели фильм вместе и говорили: «А вот помнишь, ты тоже так делал? А ты так делала! И это всё нормально! Я не хотел тебя обидеть! А я не хотела тебя обидеть! Я люблю тебя. А я люблю тебя. Давай не будем расставаться. Такая вот домашняя терапия — вместо психолога посмотреть фильм «Развод»»,