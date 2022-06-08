Самые популярные фильмы и сериалы конца весны

По традиции Кинопоиск рассказал, какие фильмы и сериалы попали в топ-10 за минувший месяц. Рейтинг составлен исключительно по зрительским предпочтениям.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Главная премьера месяца — сериал Сергея Трофимова и Евгения Стычкина «Нулевой пациент», посвященный первой вспышке ВИЧ в СССР. Он показал лучший старт среди собственных проектов Кинопоиска. Новые серии «Пациента» выходят каждый четверг.

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В десятку попали еще пять новых проектов. Это криминальный ромком «Добро пожаловать в семью», триллер с Крисом Пайном «Наемник», авторский хоррор Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». На шестом месте — семейная анимация «Финник», придуманная командой «Смешариков». А замыкает топ триллер more.tv «The Телки» — сериал с Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой доступен на Кинопоиске в подписке Плюс Мульти с more.tv. На две позиции поднялся «Постучись в мою дверь». Турецкий сериал держится в топе Кинопоиска уже третий месяц, и нам — как и многим подписчикам в соцсетях — стало интересно, почему он так популярен и кто его основная аудитория. На Кинопоиске сериал смотрит в основном молодая аудитория — девушки 18–24 лет, чаще всего — с мобильных устройств.

Топ-10 фильмов и сериалов за май Триггер

Нулевой пациент

Лулу и Бриггс

Постучись в мою дверь

Добро пожаловать в семью

Финник

Бесстыжие

Наемник

Прошлой ночью в Сохо

The Телки (Плюс с more.tv)

Это не первый раз, когда турецкий сериал становится хитом в России — вспомним исторический сериал «Великолепный век». В 2022 году «Постучись в мою дверь» оказался TikTok-феноменом (более 3 миллиардов просмотров в России по хештегу с названием сериала и тысячи роликов пользователей с фрагментами сериала), и исполнитель главной роли Керем Бюрсин даже стал лицом BMW.

«Постучись в мою дверь» подогрел интерес наших подписчиков и к другим турецким сериалам — вот еще несколько популярных шоу прошлого месяца.

Топ-3 турецких сериалов за май Постучись в мою дверь

Черная любовь

Повсюду ты

Наконец, в мае десятку покинула «Атака титанов» — легендарное аниме и один из главных сериалов 2022 года, который держался в топе три месяца. Но фанаты этого жанра остались на сервисе — вот три самых популярных аниме-проекта за прошедший месяц.

Топ-3 аниме за май Атака титанов

Красавица и дракон

Доктор Стоун