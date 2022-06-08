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22 минуты назад

Самые популярные фильмы и сериалы конца весны

Eva.ru

По традиции Кинопоиск рассказал, какие фильмы и сериалы попали в топ-10 за минувший месяц. Рейтинг составлен исключительно по зрительским предпочтениям.

Самые популярные фильмы и сериалы конца весны
Фото: Eva.ruEva.ru

Главная премьера месяца — сериал Сергея Трофимова и Евгения Стычкина «Нулевой пациент», посвященный первой вспышке ВИЧ в СССР. Он показал лучший старт среди собственных проектов Кинопоиска. Новые серии «Пациента» выходят каждый четверг.

Видео дня

В десятку попали еще пять новых проектов. Это криминальный ромком «Добро пожаловать в семью», триллер с Крисом Пайном «Наемник», авторский хоррор Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». На шестом месте — семейная анимация «Финник», придуманная командой «Смешариков». А замыкает топ триллер more.tv «The Телки» — сериал с Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой доступен на Кинопоиске в подписке Плюс Мульти с more.tv. На две позиции поднялся «Постучись в мою дверь». Турецкий сериал держится в топе Кинопоиска уже третий месяц, и нам — как и многим подписчикам в соцсетях — стало интересно, почему он так популярен и кто его основная аудитория. На Кинопоиске сериал смотрит в основном молодая аудитория — девушки 18–24 лет, чаще всего — с мобильных устройств.

Топ-10 фильмов и сериалов за май

  • Триггер
  • Нулевой пациент
  • Лулу и Бриггс
  • Постучись в мою дверь
  • Добро пожаловать в семью
  • Финник
  • Бесстыжие
  • Наемник
  • Прошлой ночью в Сохо
  • The Телки (Плюс с more.tv)

Это не первый раз, когда турецкий сериал становится хитом в России — вспомним исторический сериал «Великолепный век». В 2022 году «Постучись в мою дверь» оказался TikTok-феноменом (более 3 миллиардов просмотров в России по хештегу с названием сериала и тысячи роликов пользователей с фрагментами сериала), и исполнитель главной роли Керем Бюрсин даже стал лицом BMW.

«Постучись в мою дверь» подогрел интерес наших подписчиков и к другим турецким сериалам — вот еще несколько популярных шоу прошлого месяца.

Топ-3 турецких сериалов за май

  • Постучись в мою дверь
  • Черная любовь
  • Повсюду ты

Наконец, в мае десятку покинула «Атака титанов» — легендарное аниме и один из главных сериалов 2022 года, который держался в топе три месяца. Но фанаты этого жанра остались на сервисе — вот три самых популярных аниме-проекта за прошедший месяц.

Топ-3 аниме за май

  • Атака титанов
  • Красавица и дракон
  • Доктор Стоун

Рейтинги составлены по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма с 1 по 31 мая 2022 года.

Фильмы,Наемник,Смешарики,Керем Бюрсин,Эдгар Райт,Крис Пайн,Евгений Стычкин,Сергей Трофимов,Милош Бикович,Паулина Андреева,
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