Лучшие фильмы главного аутсайдера Голливуда Джонни Деппа

В последние годы Джонни Депп известен разве что пестрыми материалами, в которых полощут и его самого, и его неудавшийся брак с Эмбер Херд. Тем не менее за плечами актера внушительная карьера и несколько десятков незабываемых ролей. В свете победы Деппа в суде с Херд (и его возможным камбэком в большое кино) «Газета.Ru» вспоминает лучшие картины артиста.

"Кошмар на улице Вязов" ("A Nightmare on Elm Street"); 1984. "Взвод" ("Platoon"), 1986

Роль старшеклассника в слэшере "Кошмар на улице Вязов" стала дебютной для юного Деппа, но сама история и образ главного злодея затмили прочих актеров. Особо знаменитым после премьеры Депп не проснулся, но удачным бонусом "Кошмар на улице Вязов" все же стал: Деппа заметил Оливер Стоун, позвавший его через пару лет в свою военную драму "Взвод", где актер исполнил небольшую, но запоминающуюся роль.

"Джамп-стрит, 21" ("21 Jump Street"), 1987–1991

А вот телехит 80-х "Джамп-стрит, 21" про группу юных полицейских под прикрытием, расследовавших преступления в старших школах и колледжах, стал для Деппа счастливым билетом. Многие прочили молодому актеру успешную карьеру именно на телевидении, но Депп отказался довольствоваться первой славой и отправился покорять большое кино (в чем не прогадал).

"Плакса" ("Cry-Baby"), 1990; "Эдвард руки-ножницы" ("Edward Scissorhands"), 1990

В 90-е Депп ворвался с главной ролью в ретро-мюзикле "Плакса". Это своего рода пародия на "Бриолин" про такой же неочевидный и внезапный союз бунтаря и хулигана с первой умницей и (спящей — в том смысле, что красота в ней еще не пробудилась) красавицей школы. "Плакса" оказал довольно сильное влияние не только на неокрепшие умы юных поклонниц Деппа, распознавших в нем нового секс-символа, но и на массовую культуру. Фильм вернул в моду свисающую прядь сальных волос, которая получила название "slut bang". Такую носили герой Деппа, король рок-н-ролла Элвис Пресли и еще с десяток звезд-мужчин, при одном взгляде на которых мир сходил с ума.

Но главной работой актера в начале 90-х стала, конечно же, трогательная драма "Эдвард руки-ножницы", подарившая ему и признание критиков, и сразу два важных знакомства: с режиссером Тимом Бертоном и с Вайноной Райдер, с которой Депп встречался несколько лет (даже намереваясь повести ее под венец) и в честь которой сделал тату "Вайнона навсегда" (после разрыва переделанное на "вино навсегда").

"Что гложет Гилберта Грэйпа" ("What's Eating Gilbert Grape") 1993; "Аризонская мечта" ("Arizona Dream"), 1991

В 1993 году вышло сразу четыре картины со участием Деппа, две из которых стали настоящими фестивальными хитами. "Что гложет Гилберта Грэйпа" — надрывная экранизация романа Питера Хеджеса, в которой часть славы украл юный Леонардо Ди Каприо.

А "Аризонская мечта" Эмира Кустурицы — история о странных мечтателях, собравшая восторженные оценки на Берлинском и Варшавском кинофестивалях. Сам Депп выбором этих картин дал понять, что его интересует не только жанровое кино, но и истории об аутсайдерах-одиночках, которые отрицают суровую реальность.

"Эд Вуд" (Ed Wood"), 1994; "Мертвец" ("Dead Man"), 1995

Черно-белая полоса в карьере Деппа: "Эд Вуд" — очередное сотрудничество Деппа с Тимом Бертоном. Это нуарный байопик об Эдварде Вуде, снискавшем славу "худшего режиссера всех времен и народов". На Деппа, жадно ищущего подобных образов, эта роль села идеально и принесла ему вторую (после "Эдварда руки-ножницы") номинацию на "Золотой глобус".

"Мертвец" Джима Джармуша получился более серьезным, эдакой философской притчей о маленьком человеке, заподозрившем, что его путешествие по реке жизни — это посмертный вояж. Картина стала большим артхаусным хитом, хотя и получила заслуженные преференции только со временем: в год выхода критики и зрители восприняли ее прохладно.

"Дон Жуан де Марко" ("Don Juan DeMarco), 1995

Наигравшись в серьезное кино, Депп сделал передышку и снялся в приторно-романтическом "Дон Жуане де Марко". Это милая и очаровательная картина о силе любви.

Помимо хорошего гонорара, Депп получил другой бонус - познакомился с Марлоном Брандо. Актеры оказались братьями по духу: оба любили нарушать правила, ценили уединение и славились своей любвеобильностью. Эта странная дружба впоследствии обернется ценным сотрудничеством, о котором — ниже.

"Донни Браско" ("Donnie Brasco"), 1997; "Храбрец" ("The Brave"), 1997

Cлащавый период в карьере актера долго не продлился и уже в 1997 году Депп вместе с Аль Пачино снялся в криминальной драме "Донни Браско" о реальных сотрудниках ФБР, внедренных в нью-йоркскую мафию.

Но куда интересней картина "Храбрец" — полнометражный режиссерский дебют Деппа, в котором он обращается к своим индейским корням и вновь сотрудничает с Брандо. Депп подарил звезде "Крестного отца" главную роль умирающего продюсера, который нанимает бедняка (его сыграл Депп), чтобы снять его за хороший гонорар в фильме с настоящим убийством.

"Храбрец" — незаслуженно малоизвестный фильм в карьере Деппа, с которым он даже успел побороться за главный приз Каннского фестиваля — редкая честь для дебюта. Но вопреки успеху со стороны критиков, Депп на съемках "Храбреца" намучался. Своенравный Брандо к тому времени уже окончательно утративший связь с реальностью попросту отказывался учить роль (Депп пересказал ему сценарий устно) и постоянно импровизировал, нарушая график съемок и сводя с ума съемочную группу.

"Страх и ненависть в Лас-Вегасе" ("Fear and Loathing in Las Vegas"), 1998

Кислотная картина Терри Гиллиама, снятая по воспоминаниям гонзо-журналиста Хантера Томпсона, в которой Депп исполнил альтер-эго писателя. Получилось ярко, бойко и с укачиванием на особо острых поворотах сюжета. Фильм в одночасье затмил предыдущую биографию Томпсона - ленту 1980 года "Там, где бродит бизон" с Биллом Мюрреем.

"Сонная Лощина" ("Sleepy Hollow"), 1999 /"Жена астронавта" ("The Astronaut's Wife"), 1999/ "Девятые врата" ("The Ninth Gate"), 1999

Период мистических триллеров в карьере Деппа: "Сонная лощина", в которой они с Тимом Бертоном признавались в любви к викторианскому хоррору, фантастическая "Жена астронавта" про космос как предчувствие, что мы не одиноки во Вселенной, и "Девятые врата" Полански, в котором обычные люди соседствовали с потусторонними силами.

"Шоколад" ("Chocolat"), 2000

После хоррор-периода в новое тысячелетие Депп вошел с более спокойной картиной "Шоколад". Это лирическая и горько-сладкая экранизация одноименного романа Джоанн Харрис. Жюльет Бинош исполнила роль кондитерницы Виенн, изменившей с помощью шоколада рутинную жизнь местных жителей. А Деппу досталась роль кочевого цыгана со все тем же свисающим на лицо "slut bang" (совпадение? едва ли) и с гитарой в руках.

"Из ада" ("From Hell"), 2001; "Кокаин" ("Blow"), 2001; "Однажды в Мексике: Отчаянный 2" ("Once Upon a Time in Mexico"), 2003

Год спустя Депп вернулся к любимым пограничным героям, которых боишься и которыми очаровываешься в равной степени. "Из ада" — напряженный детектив о поисках Джека-потрошителя в викторианском Лондоне (фильм основан на комиксах Алана Мура). "Кокаин" — основанный на реальных событиях байопик о наркоторговце Джордже Янге.

Увенчал эту "трилогию" выход на экраны "Однажды в Мексике" — кровожадный вестерн-боевик Роберта Родригеса. Деппу досталась роль убийцы с ксивой ЦРУ Шелдона Сэндса.

"Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины" ("Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl"), 2003

Время настоящего расцвета в карьере Деппа и фильм, который поднял актера до небес. Придуманный Деппом эксцентричный образ Джека Воробья сильно расходился с тем, как он был прописан в сценарии. Но актер отстоял свое видение и сорвал куш: зрители по всему миру влюбились в очаровательного плута-пирата, а картина обернулась одной из самых успешных франшиз в истории кино. Более того, "Пираты Карибского моря" принесли Деппу первую в его карьере номинацию на "Оскар".

"Чарли и шоколадная фабрика" ("Charlie and the Chocolate Factory"), 2005; "Труп невесты" ("Corpse Bride"), 2005; "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" ("Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street"), 2007

Новый и самый плотный период сотрудничества Деппа с Тимом Бертоном. Актер и постановщик в период с 2005 по 2007 год выпустили три совместные работы. "Чарли и шоколадная фабрика" — экранизация одноименной повести Роальда Даля, в которой Депп исполнил роль умилительного Вилли Вонки (на этом посту в 2023 году его сменит Тимоти Шаламе).

В готическом "Трупе невесты" Депп озвучил Виктора Ван Дорта. А в "Сиуни Тодде" сыграл убийцу-парикмахера. Роль поющего цирюльника с опасной бритвой в руках принесла Деппу вторую номинацию на "Оскар" и первый "Золотой глобус".

"Воображариум доктора Парнаса" ("The Imaginarium of Doctor Parnassus"), 2009; "Алиса в стране чудес" ("Alice in Wonderland"), 2010

Депп, который всегда тонко чувствовал баланс между откровенно фриковатыми героями и персонажами с очаровательными странностями, в начале десятых снялся в двух фильмах-сказках. В "Воображариуме доктора Парнаса" он вместе с Джудом Лоу и Колином Фареллом подхватил роль за трагически погибшим Хитом Леджером (все три актера пожертвовали свои гонорары матери дочери Леджера и его бывшей возлюбленной Мишель Уильямс).

В "Алису в стране чудес" Деппа позвал Бертон, доверивший ему роль Безумного шляпника — идеальный образ для артиста, обожающего внешние мистификации.

"Турист" ("The Tourist"), 2010; "Ромовый дневник" ("The Rum Diary"), 2010

Начало спада (или отрицательной динамики) в карьере Деппа. Шпионский "Турист" с потенциально интересным финальным твистом, хоть и собрал на тот момент топовую пару звезд в лице Деппа и Анджелины Джоли, но киношного чуда не совершил. Оказалось, что бессмысленно звать в фильм голливудских знаменитостей, если химия между ними способна разве что навести на зрителя тоску.

Таким же малоинтересным получился и "Ромовый дневник". Для актера это еще и роковой проект в плане его знакомства на съемках с Эмбер Херд, которая покажет ему небо в алмазах: за красивой love story раскроется обоюдно абьюзивный брак и не менее болезненный бракоразводный процесс, в котором хоть и будет назван главный злодей, но от которого явно пострадали оба.

"Мрачные тени" ("Dark Shadows"), 2012; "Одинокий рейнджер" ("The Lone Ranger"), 2013; "Превосходство" ("Transcendence"), 2014

Продолжение падения Деппа, когда выяснилось, что на третий десяток сотрудничества, даже совместный проект с близким другом Бертоном может обернуться недоразумением ("Мрачные тени").

"Одинокий рейнджер" Гора Вербински и "Превосходство" Уолли Пфистера (до этого постоянный оператор Кристофера Нолана) так и просто оказались провальными. То ли чуйка Деппа стала его подводить, то ли при смене времен странные герои Деппа стали уступать в борьбе за зрительские сердца. Но итог аудитории и критиков был беспощаден, при том что за каждый из этих трех фильмов Депп получил $20 млн.

"Черная месса" ("Black Mass"), 2015; "Фантастические твари и где они обитают" ("Fantastic Beasts and Where to Find Them"), 2016

Но в 2015-м Депп дал понять, что его еще рано списывать со счетов. "Черная месса" Скотта Купера воплотила в себе две любви Деппа - к неоднозначным антагонистам и внешним перевоплощениям. Депп в этом фильме выглядит по-настоящему страшно, демонстрируя хорошую актерскую форму.

Зарождение (как мы теперь уже знаем - не самой интересной) франшизы из вселенной о Гарри Поттере, в которой Деппу досталась роль главного злодея мира всея волшебников — Грин-де-Вальда. Отыграв в двух фильма, но проиграв в первом большом суде с Эмбер Херд, актер окончательно распрощался с репутацией, большими контрактами (в новые "Пираты" звать отказались, в "Тварях" заменили на Маддса Миккельсена), и обрел негласный статус самого "отмененного" актера Голливуда.

"Убийство в "Восточном экспрессе" ("Murder on the Orient Express"), 2017

Отменить отмену Деппа в 2017-м попробовал Кеннетт Брана, снявший актера в своей экранизации знаменитого детектива Агаты Кристи. Но фильм получился настолько слабым и безвкусным, что едва не пришлось спасать от зрительского недовольства самого Брану. И как уж тут протягивать руку помощи кому-то еще?

"Великий" ("Minamata"), 2020

Но есть во всей этой истории и светлые пятна. Например, тихий, но пронзительный байопик "Великий" о знаменитом военном фотографе Юджине Смите. Депп сыграл главную роль и выступил продюсером ленты, снискавшей пусть не такую широкую, но все же славу.

Как будет складываться карьера Деппа дальше — большой вопрос. Вопреки ожиданиям фанатов, критики уверены, что вернуть былую славу и контракты актеру вряд ли удастся.