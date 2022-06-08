В кинотеатрах пройдут спецпоказы драмы «Виридиана»

В российских кинотеатрах пройдут специальные показы провокационной драмы «Виридиана», премьера которой состоялась в 1961 году. Сценаристом и режиссёром картины выступил испанец Луис Бунюэль («Джонни взял ружье», «Назарин», «Скромное обаяние буржуазии», «Этот смутный объект желания», «Забытые»), обладатель премии «Оскар». Лента будет выпущена на испанском языке с русскими субтитрами.

«Виридиана» — картина о крушении идеалов и потере невинности, которая оборачивается размышлениями о двойственности человеческой натуры и скрытых первобытных желаниях. Главная героиня, монахиня-идеалистка в исполнении Сильвии Пиналь («Ангел-истребитель»), пытается вписать хаотичный мир в навязанную извне систему правил и шаблонов, но разочаровывается и в собственных представлениях о нравственности, и в самой себе.

«Виридиана» стала первым проектом, который был снят Бунюэлем в родной Испании после десятилетий жизни в эмиграции. Несмотря на полученную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, выход фильма на большие экраны сопровождался грандиозным скандалом: Ватикан был возмущён богохульством, откровенными сценами и аморальностью, а франкистский режим запретил показы фильма в Испании на шестнадцать лет.