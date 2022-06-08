В кинотеатрах пройдут спецпоказы драмы «Виридиана»

В российских кинотеатрах пройдут специальные показы провокационной драмы «Виридиана», премьера которой состоялась в 1961 году. Сценаристом и режиссёром картины выступил испанец Луис Бунюэль («Джонни взял ружье», «Назарин», «Скромное обаяние буржуазии», «Этот смутный объект желания», «Забытые»), обладатель премии «Оскар». Лента будет выпущена на испанском языке с русскими субтитрами.
«Виридиана» — картина о крушении идеалов и потере невинности, которая оборачивается размышлениями о двойственности человеческой натуры и скрытых первобытных желаниях. Главная героиня, монахиня-идеалистка в исполнении Сильвии Пиналь («Ангел-истребитель»), пытается вписать хаотичный мир в навязанную извне систему правил и шаблонов, но разочаровывается и в собственных представлениях о нравственности, и в самой себе.
«Виридиана» стала первым проектом, который был снят Бунюэлем в родной Испании после десятилетий жизни в эмиграции. Несмотря на полученную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, выход фильма на большие экраны сопровождался грандиозным скандалом: Ватикан был возмущён богохульством, откровенными сценами и аморальностью, а франкистский режим запретил показы фильма в Испании на шестнадцать лет.
Дядя главной героини, который позаботился об образовании племянницы, очень хочет видеть её в своём замке до того, как та пострижётся в монахини. Вдовец давно влюблён в Виридиану, напоминающую покойную жену.
Над сценарием ленты также трудились Хулио Алехандро («Назарин», «Есения», «Тристана») и Бенито Перес Гальдос («Назарин», «Тристана»). Продюсированием занимались Густаво Алатристе («Ангел-истребитель»), Рикардо Муньос Суай и Пере Портабелья. Роли в картине исполнили Франсиско Рабаль, Фернандо Рей, Хосе Кальво, Маргарита Лосано, Хосе Мануэль Мартин, Виктория Дзинни, Луис Эредия, Хоакин Роа и Лола Гаос.