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1 час назад

Голливудским фильмам предсказали скорое возвращение в Россию

Inc-Newsиещё 1

Голливудским фильмам предсказали скорое возвращение в РоссиюСовременное кино – это бизнес, который должен зарабатывать деньги.

Голливудским фильмам предсказали скорое возвращение в Россию
Фото: Inc-NewsInc-News

Если какие-то фильмы начинают запрещать, они трансформируются пиратские копии, за которые создатели кино прибыли не получают.

И в целом кинокомпании сейчас ежемесячно теряют большие деньги, лишившись российской аудитории.

Как пояснил кинопродюсер Александр Акопов в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», «я так и вижу, что все они вприпрыжку вернутся и будут просит прощения. Они все очень скоро вернутся».

По словам специалиста, уже известно о том, что боссы западных киностудий, режиссеры и продюсеры уже ищут пути для возвращения в Россию и некоторые из них даже выходят на те или иные наши ведомства с целью договориться о возобновления бизнеса в РФ.

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