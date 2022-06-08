Голливудским фильмам предсказали скорое возвращение в Россию

Голливудским фильмам предсказали скорое возвращение в РоссиюСовременное кино – это бизнес, который должен зарабатывать деньги.

Если какие-то фильмы начинают запрещать, они трансформируются пиратские копии, за которые создатели кино прибыли не получают.

И в целом кинокомпании сейчас ежемесячно теряют большие деньги, лишившись российской аудитории.

Как пояснил кинопродюсер Александр Акопов в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», «я так и вижу, что все они вприпрыжку вернутся и будут просит прощения. Они все очень скоро вернутся».