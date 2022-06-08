Режиссер нового Silent Hill назвал время предполагаемой премьеры

Режиссер Кристоф Ганс, автор первого фильма по серии компьютерных игр в жанре хоррор Silent Hill, в беседе с французским изданием Jeuxvideo заявил, что новый фильм по серии может выйти в 2023 году.
По словам Ганса, сценарий новой картины не имеет отношения к двум предыдущим фильмам серии.
"Silent Hill в чем-то похож на "Сумеречную зону". Некое четвертое измерение, где может случиться что угодно. Я поработал над новым Silent Hill, его можно назвать Silent Hill 2023, потому что фильм выйдет в следующем году, и он не похож на Silent Hill, каким я представлял его себе в 2006 году",
- признался кинематографист.
Он добавил, что фильм будет понятным современному зрителю, но сохранит традиции серии. Сюжет новой картины пока неизвестен.