Режиссер нового Silent Hill назвал время предполагаемой премьеры

"Silent Hill в чем-то похож на "Сумеречную зону". Некое четвертое измерение, где может случиться что угодно. Я поработал над новым Silent Hill, его можно назвать Silent Hill 2023, потому что фильм выйдет в следующем году, и он не похож на Silent Hill, каким я представлял его себе в 2006 году",