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51 минуту назад

Режиссер нового Silent Hill назвал время предполагаемой премьеры

Газета.Ru

Режиссер Кристоф Ганс, автор первого фильма по серии компьютерных игр в жанре хоррор Silent Hill, в беседе с французским изданием Jeuxvideo заявил, что новый фильм по серии может выйти в 2023 году.

Режиссер нового Silent Hill назвал время предполагаемой премьеры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Ганса, сценарий новой картины не имеет отношения к двум предыдущим фильмам серии.

"Silent Hill в чем-то похож на "Сумеречную зону". Некое четвертое измерение, где может случиться что угодно. Я поработал над новым Silent Hill, его можно назвать Silent Hill 2023, потому что фильм выйдет в следующем году, и он не похож на Silent Hill, каким я представлял его себе в 2006 году",

- признался кинематографист.

Он добавил, что фильм будет понятным современному зрителю, но сохранит традиции серии. Сюжет новой картины пока неизвестен.

Фильмы,Сумеречная зона,
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