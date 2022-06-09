Названы самые популярные фильмы среди пиратов

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в мае 2022 года. В топ попали ленты, которые чаще остальных скачивали с торрентов в России.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Список ожидаемо возглавили «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» — третий фильм во франшизе спин-оффа «Гарри Поттера». Вторую строчку занял «Соник 2 в кино». Замкнул тройку «Варяг» от автора «Маяка» и «Ведьмы».