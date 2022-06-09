Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
40 минут назад

Названы самые популярные фильмы среди пиратов в России за май

Чемпионат.com

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в мае 2022 года. В топ попали ленты, которые чаще остальных скачивали с торрентов в России.

Названы самые популярные фильмы среди пиратов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Список ожидаемо возглавили «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» — третий фильм во франшизе спин-оффа «Гарри Поттера». Вторую строчку занял «Соник 2 в кино». Замкнул тройку «Варяг» от автора «Маяка» и «Ведьмы».

В список также попали «Чип и Дейл спешат на помощь», «Затерянный город» с Ченнингом Татумом и Сандрой Буллок. Единственным отечественным фильмом стали «Родители строгого режима» — комедия с Александром Адабашьяном в главной роли заняла девятую строчку.

Фильмы,Ведьмы,Чип и Дейл спешат на помощь,Ведьма,Сандра Буллок,Александр Адабашьян,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители