Вышел биографический фильм о композиторе Эннио Морриконе

В российский прокат вышла биографическая картина «Эннио. Маэстро» о жизни легендарного итальянского композитора Эннио Морриконе. Сценаристом и режиссером ленты выступил 66-летний Джузеппе Торнаторе («Легенда о пианисте», «Лучшее предложение», «Новый кинотеатр «Парадизо», «Малена», «Простая формальность»), обладатель премии «Оскар».
В съёмках проекта приняли участие Клинт Иствуд, пять раз удостаивавшийся премии Американской академии кинематографических искусств и наук, Квентин Тарантино, обладатель двух «Оскаров», оскароносные Оливер Стоун и Барри Левинсон, победители Каннского кинофестиваля Терренс Малик и Вонг Кар-Вай, Дарио Ардженто, а также композиторы Джон Уильямс (пять «Оскаров») и Ханс Циммер (два «Оскара»).
В фильме показали и самого Эннио Морриконе, скончавшегося в июле 2020 года на 92-ом году жизни в одной из больниц Рима. Известно, что он был госпитализирован несколькими днями ранее с переломом бедренной кости, полученным в результате падения. Отмечается, что он написал музыку к почти пяти сотням кинокартин, в числе которых «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Кароль. Человек, ставший Папой Римским», «На несколько долларов больше», «Легенда о пианисте», «Омерзительная восьмёрка», «Лучшее предложение», «Незнакомка», «72 метра», «Малена», «Закон противоположностей».
Известно, что он дважды был удостоен награды Американской академии кинематографических искусств и наук, трижды премии «Золотой глобус», а также получил шесть «BAFTA» и «Золотого орла». Его биографию впервые показали в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре 2021 года. Продюсированием фильма занимались Габриэле Коста, Джанни Руссо и Кристиано Бортоне.