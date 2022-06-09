Вышел биографический фильм о композиторе Эннио Морриконе

В фильме показали и самого Эннио Морриконе, скончавшегося в июле 2020 года на 92-ом году жизни в одной из больниц Рима. Известно, что он был госпитализирован несколькими днями ранее с переломом бедренной кости, полученным в результате падения. Отмечается, что он написал музыку к почти пяти сотням кинокартин, в числе которых «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Кароль. Человек, ставший Папой Римским», «На несколько долларов больше», «Легенда о пианисте», «Омерзительная восьмёрка», «Лучшее предложение», «Незнакомка», «72 метра», «Малена», «Закон противоположностей».