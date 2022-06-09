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16 минут назад

На большие экраны вышел биографический фильм об итальянском композиторе Эннио Морриконе

Моя Москва.онлайн

В российский прокат вышла биографическая картина «Эннио. Маэстро» о жизни легендарного итальянского композитора Эннио Морриконе. Сценаристом и режиссером ленты выступил 66-летний Джузеппе Торнаторе («Легенда о пианисте», «Лучшее предложение», «Новый кинотеатр «Парадизо», «Малена», «Простая формальность»), обладатель премии «Оскар».

Вышел биографический фильм о композиторе Эннио Морриконе
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

В съёмках проекта приняли участие Клинт Иствуд, пять раз удостаивавшийся премии Американской академии кинематографических искусств и наук, Квентин Тарантино, обладатель двух «Оскаров», оскароносные Оливер Стоун и Барри Левинсон, победители Каннского кинофестиваля Терренс Малик и Вонг Кар-Вай, Дарио Ардженто, а также композиторы Джон Уильямс (пять «Оскаров») и Ханс Циммер (два «Оскара»).

В фильме показали и самого Эннио Морриконе, скончавшегося в июле 2020 года на 92-ом году жизни в одной из больниц Рима. Известно, что он был госпитализирован несколькими днями ранее с переломом бедренной кости, полученным в результате падения. Отмечается, что он написал музыку к почти пяти сотням кинокартин, в числе которых «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Кароль. Человек, ставший Папой Римским», «На несколько долларов больше», «Легенда о пианисте», «Омерзительная восьмёрка», «Лучшее предложение», «Незнакомка», «72 метра», «Малена», «Закон противоположностей».

Известно, что он дважды был удостоен награды Американской академии кинематографических искусств и наук, трижды премии «Золотой глобус», а также получил шесть «BAFTA» и «Золотого орла». Его биографию впервые показали в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре 2021 года. Продюсированием фильма занимались Габриэле Коста, Джанни Руссо и Кристиано Бортоне.

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