Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+28° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
17 минут назад

Ксения Раппопорт в образе self-made woman: завершились съёмки мелодрамы «Жанна»

Кино-Панк

Режиссер Константин Статский завершил съемки фильма «Жанна» по одноименному спектаклю Театра Наций. Главные роли исполнили Ксения Раппопорт, Александр Новин, Таисия Вилкова и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Завершились съемки мелодрамы «Жанна»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Жанне пятьдесят. Она прошла через многое в 90-е годы: нищету, предательство, смерть близких. Теперь у нее своя торговая компания, роскошная квартира и молодой любовник Андрей. Кажется, кроме молодости у Жанны есть все. Но идиллия рушится в один день – Андрей объявляет Жанне, что уходит к девушке Кате, которая ждет от него ребенка.

Константин Статский рассказал:

«Мы живем в интересное время, когда в обществе меняются гендерные роли. Меня эта проблема волнует и, собственно, наша картина – мои размышления на тему. Мы подталкиваем зрителя к вопросам "что такое возраст?", "соотносит ли человек свое тело с тем мироощущением, которое у него внутри или нет?", "что такое любовь?", "что такое счастье?". А по большому счету, "Жанна" – это не просто история женщины. Это история страны».

Фильмы,Таисия Вилкова,Александр Новин,Константин Статский,Ксения Раппопорт,Евгений Миронов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители