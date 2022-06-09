Завершились съемки мелодрамы «Жанна»

Режиссер Константин Статский завершил съемки фильма «Жанна» по одноименному спектаклю Театра Наций. Главные роли исполнили Ксения Раппопорт, Александр Новин, Таисия Вилкова и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.
Жанне пятьдесят. Она прошла через многое в 90-е годы: нищету, предательство, смерть близких. Теперь у нее своя торговая компания, роскошная квартира и молодой любовник Андрей. Кажется, кроме молодости у Жанны есть все. Но идиллия рушится в один день – Андрей объявляет Жанне, что уходит к девушке Кате, которая ждет от него ребенка.
Константин Статский рассказал:
«Мы живем в интересное время, когда в обществе меняются гендерные роли. Меня эта проблема волнует и, собственно, наша картина – мои размышления на тему. Мы подталкиваем зрителя к вопросам "что такое возраст?", "соотносит ли человек свое тело с тем мироощущением, которое у него внутри или нет?", "что такое любовь?", "что такое счастье?". А по большому счету, "Жанна" – это не просто история женщины. Это история страны».