Завершились съемки мелодрамы «Жанна»

«Мы живем в интересное время, когда в обществе меняются гендерные роли. Меня эта проблема волнует и, собственно, наша картина – мои размышления на тему. Мы подталкиваем зрителя к вопросам "что такое возраст?", "соотносит ли человек свое тело с тем мироощущением, которое у него внутри или нет?", "что такое любовь?", "что такое счастье?". А по большому счету, "Жанна" – это не просто история женщины. Это история страны».