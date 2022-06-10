Тим Бертон раскритиковал костюмы в фильмах «Бэтмен» Шумахера

«А ведь когда-то многие винили меня в том, что фильмы выдержаны в очень мрачном стиле. В итоге студия пошла другим путем. Постойте, что? Вы жаловались на то, что все слишком темное, а затем одели Бэтмена в костюм с торчащими сосками?»