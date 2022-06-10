Тим Бертон раскритиковал костюмы в фильмах «Бэтмен» Шумахера

Кинодеятелю не понравились костюмы в лентах. Бертон снял несколько фильмов о Бэтмене, а Шумахер, в свою очередь, продолжил работу над кинофраншизой. Однако режиссер не оценил работы своего коллеги. По его мнению, костюмы в лентах слишком откровенные.
«А ведь когда-то многие винили меня в том, что фильмы выдержаны в очень мрачном стиле. В итоге студия пошла другим путем. Постойте, что? Вы жаловались на то, что все слишком темное, а затем одели Бэтмена в костюм с торчащими сосками?»
— заявил Бертон в беседе с Empire.
Ранее дизайнер по костюмам Хосе Фернандес объяснил,почему герои носят столь откровенные наряды в картинах «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин». По его словам, при создании провокационной экипировки он вдохновлялся доспехами центурионов, с одной стороны, и классическими комиксами о супергерое с другой.