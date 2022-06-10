Marvel готовит проект о группе злодеев «Громовержцы»

Deadline сообщает, что пока нет никаких подробностей сюжета. В самом комиксе история разворачивается вокруг миссии, на которую по распоряжению правительства отправляется группа злодеев, именуемых «Громовержцами». В команде в разное время были такие персонажи, как Барон Земо, Таскмастер, Джаггернаут, Норман Озборн, Соколиный глаз, Елена Белова (Черная Вдова), Люк Кейдж, Меченый, Зимний Солдат и другие антагонисты. Кто из них войдет в киноленту, пока не ясно.