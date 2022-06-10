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41 минуту назад

Marvel готовит проект о группе злодеев «Громовержцы»

Слово и Делоиещё 1

Студия Marvel снимет новый кинокомикс о команде злодеев «Громовержцы».

Marvel готовит проект о группе злодеев «Громовержцы»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Режиссером нового шоу станет Джейк Шрейер, известный по сериалам «Шучу» и «Бесстыжие». Сценарий к фильму напишет автор «Черной Вдовы» Эрик Пирсон. Продюсером выступит глава студии Кевин Файги.

Deadline сообщает, что пока нет никаких подробностей сюжета. В самом комиксе история разворачивается вокруг миссии, на которую по распоряжению правительства отправляется группа злодеев, именуемых «Громовержцами». В команде в разное время были такие персонажи, как Барон Земо, Таскмастер, Джаггернаут, Норман Озборн, Соколиный глаз, Елена Белова (Черная Вдова), Люк Кейдж, Меченый, Зимний Солдат и другие антагонисты. Кто из них войдет в киноленту, пока не ясно.

Представители Marvel уже связались с некоторыми актерами, которые ранее снимались в киновселенной. С ними будет согласован съемочный график на летние месяцы.

Фильмы,Шучу,Джейк Шрейер,Кевин Файги,Елена Белова,
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