Самый страшный фильм всех времен

Кинематографисты активно работают с жанром хорроров, снимая все больше картин, леденящих воображение. Это направления включает в себя множество разных поджанров: научно-фантастические, биологические, комедийные, кибер-триллеры, исторические, приключенческие и много других. Конечно, в этом многообразии каждый любитель получения особых эмоций, которые наверняка подарит просмотр какого-нибудь жуткого хоррора, найдет для себя лучший фильм. В этом материале Рамблер расскажет вам о фильме, который признан самым страшным ужастиком всех времен. Для этого ученые сделали подборку фильмов ужасов, исходя из зрительских рейтингов на самых разных сервисах и провели исследование.

Фото: Кадр из фильма "Синистер" Кадр из фильма "Синистер"

Испытуемым было предложено просмотреть фильмы, отобранные специалистами, будучи подключенными к специальным анализирующим аппаратам, отслуживающим частоту сердцебиения, а уже после киносеанса ученые сравнили показатели от просмотра разных фильмов. В итоге самым страшным даже с научной точки зрения был выбран фильм Скотта Дерриксона "Синистер".

"Синистер" 2012 год

Картина не получала никаких особых наград в области кинематографа, однако в большинстве рейтингов занимает лидирующие места среди фильмов в жанре хоррор.

В сюжете типичное начало - семья переезжает в новый дом, полный неприятных, мягко говоря, сюрпризов. Однако от своей типичности он не становится менее жутким.