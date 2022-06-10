Состоялся первый Всероссийский молодежный кинопоказ

«Наша задача — рассказывать об истории и прививать патриотизм так, чтобы молодежи это было интересно, находить новые форматы, которые бы вдохновляли и объединяли, — поделился замминистра Григорий Гуров. — Сегодня с нами по всей стране около миллиона человек посмотрит и уже прославленных мастеров, и работы молодых творцов. Это хороший посыл для молодежи — в России все возможно, и, если человек решил снять кино, он может это сделать».