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35 минут назад

Состоялся первый Всероссийский молодежный кинопоказ

Lenta.ruиещё 1

В более чем 300 вузах России 10 июня состоялся Всероссийский молодежный кинопоказ. Проект, реализуемый Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Ассоциацией студенческих патриотических клубов «Я горжусь», объединил свыше миллиона школьников и студентов.

Состоялся первый Всероссийский молодежный кинопоказ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Центральной площадкой кинопоказа стал кинотеатр «Октябрь», собравший на своей территории свыше 5000 участников из вузов города Москвы.

В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борис Чернышов, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, генеральный директор ООО Студия «ВоенФильм» Игорь Угольников, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян, руководитель киностудии «Три икс медиа» Инесса Юрченко, Герой России Алексей Ухватов.

«Наша задача — рассказывать об истории и прививать патриотизм так, чтобы молодежи это было интересно, находить новые форматы, которые бы вдохновляли и объединяли, — поделился замминистра Григорий Гуров. — Сегодня с нами по всей стране около миллиона человек посмотрит и уже прославленных мастеров, и работы молодых творцов. Это хороший посыл для молодежи — в России все возможно, и, если человек решил снять кино, он может это сделать».

Зрителям показали современные отечественные киноленты патриотической направленности: «Небо», «Первый Оскар», «1941. Крылья над Берлином», «Учености плоды», «Африка», «Подольские курсанты», а также короткометражные фильмы участников, мастеров и экспертов Арт-кластера «Таврида».

После просмотра фильма «Небо» гости киномарафона обсудили с продюсером Инессой Юрченко и съемочной группой процесс создания фильма о Герое России.

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