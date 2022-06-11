Выйдет обновленная версия "Человек-паук: Нет пути домой"

Компания Sony Pictures объявила, что покажет в кинотеатрах обновленный фильм "Человек-паук: Нет пути домой — более забавная версия" с добавленными и расширенными сценами, сообщает Variety.
Новость об этом была обнародована в честь 60-летия персонажа комиксов о Человеке-пауке и 20-летия первого фильма о Человеке-пауке с Тоби Магуайром. Расширенная версия будет показана в Соединенных Штатах и Канаде, о других странах будет объявлено позже. Билеты поступят в продажу 9 августа, а показы начнутся 2 сентября.
Ранее сообщалось, что фильм "Человек-паук: Нет пути домой" является третьим по величине кассовым хитом в США и шестым самым кассовым фильмом в истории кино. Благодаря "Более забавной версии" картина может повысить свой статус, так как подобные переиздания часто приносят большую прибыль. отмечает издание.
Житель США Рамиро Аланис установил рекорд по количеству просмотров одного фильма в кинотеатре. На сайте Книги рекордов Гиннесса сообщается, что он 292 раза посмотрел блокбастер "Человек-паук: Нет пути домой".