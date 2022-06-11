Выйдет обновленная версия "Человек-паук: Нет пути домой"

Компания Sony Pictures объявила, что покажет в кинотеатрах обновленный фильм "Человек-паук: Нет пути домой — более забавная версия" с добавленными и расширенными сценами, сообщает Variety.

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Новость об этом была обнародована в честь 60-летия персонажа комиксов о Человеке-пауке и 20-летия первого фильма о Человеке-пауке с Тоби Магуайром. Расширенная версия будет показана в Соединенных Штатах и Канаде, о других странах будет объявлено позже. Билеты поступят в продажу 9 августа, а показы начнутся 2 сентября.

Ранее сообщалось, что фильм "Человек-паук: Нет пути домой" является третьим по величине кассовым хитом в США и шестым самым кассовым фильмом в истории кино. Благодаря "Более забавной версии" картина может повысить свой статус, так как подобные переиздания часто приносят большую прибыль. отмечает издание.