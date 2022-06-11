Возвращение Кейджа и продолжение "Фантастических тварей"

В рубрике #КиноЗдесь Николас Кейдж играет самого себя в ироничной комедии, Дэнни Бойл выпустил мини-сериал о становлении Sex Pistols, отважная девушка Джорджия воплощает мечту тушить пожары, переодевшись в мужчину, Дамблдор противостоит Грин-де-Вальду.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Фильм с Николасом Кейджом, мимо которого вы не захотите проходить. История становления самой скандальной панк-рок группы Великобритании - Sex Pistols. Яркий мультфильм в традиции "Мулана", только про девушку-пожарного. И продолжение приключений "Фантастических тварей", только с противостоянием Дамблдора и Грин-де-Вальда. Новинки кино и сериалов в рубрике #КиноЗдесь.

Видео дня

Невыносимая тяжесть огромного таланта (16+)

Режиссёры: Том Гормикэн

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 105 минут

О фильме. Как насчёт фильма, в котором Николас Кейдж играет Николаса Кейджа? Вот только перед нами совсем не документалка, а приключенческий боевик! По сюжету актёрская и личная жизнь Кейджа потихоньку пробивает дно. Чтобы заработать быстро и много, актёр соглашается выступить на дне рождения мексиканского миллиардера (Педро Паскаль), который по совместительству является большим фанатом Кейджа. Вот только на деле оказывается, что миллиардер - наркобарон, а сюжет с каждой минутой закручивается всё сильнее.

Что интересного. Весь фильм - ирония актёра над собой, своей карьерой и талантом. Уже позабытый кумир киношедевров 90-х решил ярко, эксцентрично и честно напомнить о себе. Забавно и очаровательно показаны взаимодействия Кейджа и его преданного фаната в исполнении Паскаля.

Кому не понравится. Тем, кто не согласен потратить почти два часа на самоиронию от Николаса Кейджа.

Пистолеты - мини-сериал (18+)

Режиссёры: Дэнни Бойл

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7

Время: 6 серий по 40-50 минут

О сериале. Мини-сериал Дэнни Бойла рассказывает о становлении самой скандальной панк-рок группы Великобритании Sex Pistols.

Что интересного. Сериал основан на книге воспоминаний одного из участников Sex Pistols - гитариста Стива Джонса. В ней музыкант подробно рассказывает о том, как молодые и дерзкие парни прокладывали свою дорогу к успеху и какие трудности переживали на пути к славе.

Кому не понравится. Если вам не нравится панк-рок.

Пламенное сердце (6+)

Режиссёры: Теодор Ти, Лоран Зэйтун

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.5

Время: 92 минуты

О мультфильме. Отважная девушка всю жизнь мечтает стать пожарным, как её отец. Вот только по законам времени девушке в такую профессию путь заказан. Параллельно с этим в городе магическим образом начинают пропадать пожарные, а здания горят чаще. Подобно Мулан, переодевшись в мужчину, Джорджия попадает в команду пожарных-добровольцев, задача которых - остановить серию пожаров и исчезновений. Однако следовать за мечтой девушке придётся под руководством своего отца…

Что интересного. История о бойкой девочке с неженским характером, конечно, не нова. Однако есть в "Пламенном сердце" свой шарм и харизма. Центральный персонаж - неутомимая юная мечтательница вызывает благодаря своим поступкам, честности и стойкости большой зрительский отклик. Красочная интенсивная графика радует глаз качественными деталями и интенсивными столкновениями героев. Мультфильм очень удачно подойдёт как для просмотра в одиночку, так и всей семьёй.

Кому не понравится. Тем, кто не любит, когда условности сказки вытесняют реалистичность.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора (12+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.0 Время: 142 минуты

О фильме. Продолжение франшизы по вселенной Гарри Поттера. Фильм рассказывает о противостоянии профессора Альбуса Дамблдора (Джуд Лоу) и тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда (Мадс Миккельсен). Чтобы остановить злодея, стремящегося обрести мировое могущество, Дамблдор собирает команду из могущественных волшебников, магозоолога Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) и пекаря-магла (Дэн Фоглер).

Кому понравится. "Фантастические твари" наконец наполнились огромным количеством магических существ. Поэтому тем, кто умилялся от Нюхля, будет чем поживиться. Также фильм приглянется тем, кому интересно узнать альтернативную биографию Дамблдора.