5 фильмов про отели, в которых вы не хотели бы оказаться

Долгожданный отпуск. Вы выбираете райское местечко, где проведете ближайшие несколько дней в надежде отдохнуть от всех забот. Казалось бы, что может пойти не так? Герои фильмов из сегодняшней подборки “Рамблера” покажут на своем примере.

Фото: Кадр из фильма "1408" Кадр из фильма "1408"

1408 (2007)

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Этот фильм является экранизацией одноименного рассказа Стивена Кинга. Согласно сюжету, главный герой — писатель Майкл Энслин (Джон Кьюсак) – одержим историями о паранормальном. После смерти дочери он пытается найти хотя бы единственное доказательство существования загробного мира. Поиски приводят Майкла в отель “Дельфин”. По легенде, в номере 1408 есть дверь между двумя мирами. Однако в гостинице неприветливый управляющий Олин (Сэмюэл Л. Джексон) пытается отговорить Майкла от заселения в эту комнату. Он приводит мрачную статистику: мол, за 95 лет в номере 1408 нашли тела 56 самоубийц. Писатель получает заветный ключ. Один вечер в проклятом отеле превращается в вечность.

Отель Мумбаи: Противостояние (2018)

В конце ноября 2008 года индийский Мумбаи потрясла серия терактов. Вооруженное нападение произошло на один из знаменитых отелей города – «Тадж-Махал». В момент теракта в ресторане престижной гостиницы находятся состоятельная мусульманка (Назанин Бониади) с мужем-американцем (Арми Хаммер), вульгарный экс-спецназовец Василий (Джейсон Айзекс), потерявший обувь официант (Дев Патель) и прославленный шеф-повар (Анупам Кхер). Смогут ли герои из разных социальных кругов сплотиться, чтобы пережить атаку и выжить?

Лобстер (2015)

Фильм об отеле, в котором вы действительно вряд ли захотели бы оказаться по доброй воле. Центральным местом действия становится социальная гостиница для одиноких людей. Их туда заселяют насильно, причем с условием, чтобы постояльцы за 45 дней умудрились найти себе партнера. Если наладить личную жизнь не удастся, одиночку превратят в животное и выпустят в лес. Но есть те, кто не согласен с такими обстоятельствами. И они вынуждены скрываться.

Сияние (1980)

Один из самых известных фильмов Стэнли Кубрика снят об отеле. И вновь за основу сюжета взята книга Стивена Кинга.

В отель Overlook приезжает семья – Джек Торренс (Джек Николсон), Венди (Шелли Дювалл) и мальчик Дэнни (Дэнни Ллойд). Джек устраивается сюда на работу. Будучи смотрителем отеля во время “мертвого сезона”, он надеется написать гениальную пьесу, которая выведет его близких из бедственного положения. Но у призраков, которые бродят по коридорам Overlook на него другие планы.

Психо (1960)