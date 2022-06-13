5 фильмов про отели, в которых вы не хотели бы оказаться

Долгожданный отпуск. Вы выбираете райское местечко, где проведете ближайшие несколько дней в надежде отдохнуть от всех забот. Казалось бы, что может пойти не так? Герои фильмов из сегодняшней подборки “Рамблера” покажут на своем примере.
Этот фильм является экранизацией одноименного рассказа Стивена Кинга. Согласно сюжету, главный герой — писатель Майкл Энслин (Джон Кьюсак) – одержим историями о паранормальном. После смерти дочери он пытается найти хотя бы единственное доказательство существования загробного мира. Поиски приводят Майкла в отель “Дельфин”. По легенде, в номере 1408 есть дверь между двумя мирами. Однако в гостинице неприветливый управляющий Олин (Сэмюэл Л. Джексон) пытается отговорить Майкла от заселения в эту комнату. Он приводит мрачную статистику: мол, за 95 лет в номере 1408 нашли тела 56 самоубийц. Писатель получает заветный ключ. Один вечер в проклятом отеле превращается в вечность.
В конце ноября 2008 года индийский Мумбаи потрясла серия терактов. Вооруженное нападение произошло на один из знаменитых отелей города – «Тадж-Махал». В момент теракта в ресторане престижной гостиницы находятся состоятельная мусульманка (Назанин Бониади) с мужем-американцем (Арми Хаммер), вульгарный экс-спецназовец Василий (Джейсон Айзекс), потерявший обувь официант (Дев Патель) и прославленный шеф-повар (Анупам Кхер). Смогут ли герои из разных социальных кругов сплотиться, чтобы пережить атаку и выжить?
Фильм об отеле, в котором вы действительно вряд ли захотели бы оказаться по доброй воле. Центральным местом действия становится социальная гостиница для одиноких людей. Их туда заселяют насильно, причем с условием, чтобы постояльцы за 45 дней умудрились найти себе партнера. Если наладить личную жизнь не удастся, одиночку превратят в животное и выпустят в лес. Но есть те, кто не согласен с такими обстоятельствами. И они вынуждены скрываться.
Один из самых известных фильмов Стэнли Кубрика снят об отеле. И вновь за основу сюжета взята книга Стивена Кинга.
В отель Overlook приезжает семья – Джек Торренс (Джек Николсон), Венди (Шелли Дювалл) и мальчик Дэнни (Дэнни Ллойд). Джек устраивается сюда на работу. Будучи смотрителем отеля во время “мертвого сезона”, он надеется написать гениальную пьесу, которая выведет его близких из бедственного положения. Но у призраков, которые бродят по коридорам Overlook на него другие планы.
Мэрион Крэйн (Джанет Ли) – девушка авантюрная. Она крадет на работе крупную сумму и сбегает в поисках острых ощущений. У Мэрион нет сообщников. И чтобы выдержать долгую дорогу, ей приходится скоротать ночь в мотеле, которым управляет Норман Бейтс (Энтони Перкинс) — юноша, каждый шаг которого контролирует горячо любимая, но деспотичная мать. Наверное, если бы во времена Мэрион существовал Tripadvisor, она вряд ли остановилась в этом месте на ночлег. Но роковой выбор уже сделан.