12 июня по всей стране дружно и громко отмечают День России. Тлум.Ру присоединяется к празднику в компании настоящих тяжеловесов анимации. В нашей подборке вы найдёте 6 лучших советских пластилиновых мультфильмов. Мы обязательно расскажем, для какой они категории зрителей.

Фото: тлум.ру тлум.ру

№ 1: «Пластилиновая ворона»

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Год выхода: 1981

Для каких зрителей: фантазирующих. Известная басня Ивана Крылова, та, которая «Ворона и Лисица», благодаря «стараниям» закадрового рассказчика превращается в мешанину из участников и событий. А может это, и правда, дворник был? Сидел на ветке и ел сыр…

№ 2: «Тяп, ляп — маляры!»

Год выхода: 1984

Для каких зрителей: для лоботрясов. Два бездельника Тяп и Ляп принимаются за великое дело — покраску забора. Сперва оказывается, что у них разные краски, потом часть забора «сносят» ударом ноги, на голове оказывается ведро… Парочка так и намекает зрителям: пора взять себя в руки. Буквально.

№ 3: «Брэк!»

Год выхода: 1985

Для каких зрителей: азартных. Главными героями короткометражки становятся боксёры и их тренеры. Есть нечестные приёмы, неожиданная тактика и столь великий пыл в желании выиграть, что достаётся даже судье. Делайте ставки — кто из бойцов станет лучшим?

№ 4: «Серый волк энд Красная Шапочка»

Год выхода: 1990

Для каких зрителей: бесстрашных! Музыкальная история о волке, Айболите, Красной Шапочке и ко иронично высказывается о сказочных проблемах. Отдельно хочется заметить исполнение — дизайн каждого персонажа запоминается с первых секунд, превращения волка так вообще могут поиграть на нервах несмелых зрителей.

№ 5: «Падал прошлогодний снег»

Год выхода: 1983

Для каких зрителей: для тех, кто разучился мечтать. Главный герой — женатый простофиля с ветром в голове, что не мешает ему пытаться всеми силами осуществить задуманное. Ему всего-то нужно исполнить просьбу благоверной — принести домой под Новый год ёлку. Лес, в который попадает герой, обладает крайне необычными свойствами.

№ 6: «Волк и семеро козлят на новый лад»

Год выхода: 1975