12 июня по всей стране дружно и громко отмечают День России. Тлум.Ру присоединяется к празднику в компании настоящих тяжеловесов анимации. В нашей подборке вы найдёте 6 лучших советских пластилиновых мультфильмов. Мы обязательно расскажем, для какой они категории зрителей.
Год выхода: 1981
Для каких зрителей: фантазирующих. Известная басня Ивана Крылова, та, которая «Ворона и Лисица», благодаря «стараниям» закадрового рассказчика превращается в мешанину из участников и событий. А может это, и правда, дворник был? Сидел на ветке и ел сыр…
Год выхода: 1984
Для каких зрителей: для лоботрясов. Два бездельника Тяп и Ляп принимаются за великое дело — покраску забора. Сперва оказывается, что у них разные краски, потом часть забора «сносят» ударом ноги, на голове оказывается ведро… Парочка так и намекает зрителям: пора взять себя в руки. Буквально.
Год выхода: 1985
Для каких зрителей: азартных. Главными героями короткометражки становятся боксёры и их тренеры. Есть нечестные приёмы, неожиданная тактика и столь великий пыл в желании выиграть, что достаётся даже судье. Делайте ставки — кто из бойцов станет лучшим?
Год выхода: 1990
Для каких зрителей: бесстрашных! Музыкальная история о волке, Айболите, Красной Шапочке и ко иронично высказывается о сказочных проблемах. Отдельно хочется заметить исполнение — дизайн каждого персонажа запоминается с первых секунд, превращения волка так вообще могут поиграть на нервах несмелых зрителей.
Год выхода: 1983
Для каких зрителей: для тех, кто разучился мечтать. Главный герой — женатый простофиля с ветром в голове, что не мешает ему пытаться всеми силами осуществить задуманное. Ему всего-то нужно исполнить просьбу благоверной — принести домой под Новый год ёлку. Лес, в который попадает герой, обладает крайне необычными свойствами.
Год выхода: 1975
Для каких зрителей: музыкальных. Оставшись дома, козлята прилежно запирают за мамой дверь. Дальше начинается мюзикл-веселье, пока в дверь не тарабанят подозрительные лапы волка. Перебранка между ним и козлятами происходит с обязательной рифмой. Мультфильм, кстати, очень позитивный, это вам такой намёк-спойлер — не переживайте за козлят.