Тейлор Свифт рассказала о желании снять полнометражный фильм

Певица Тейлор Свифт, которая в субботу выступила на фестивале Tribeca в качестве режиссера короткометражки на собственную песню All Too Well, высказала желание в будущем снять полнометражный фильм. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По ее словам, она все еще учится, а к съемкам 15-минутного клипа относилась как к созданию короткометражного фильма, а не как к музыкальному видео. Свифт также добавила, что хотела бы снять полнометражную картину.

"Было бы так здорово написать сценарий и снять фильм. Мне нравилось снимать фильм, который был настолько интимным с группой, которая была очень маленькой и действительно сплоченной группой людей, которым я доверяла",

— рассказала Свифт.

Она добавила, что прекрасно понимает о проблемах, с которыми сталкиваются женщины-режиссеры. Ранее стало известно, что Свифт получила степень доктора изящных искусств в Нью-Йоркском университете. Во время церемонии Свифт в качестве почетного гостя прочитала мотивирующую выпускников поздравительную речь.

"Я на 90% была уверена, что буду здесь потому, что у меня есть песня под названием "22",