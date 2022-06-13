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3 часа назад

Кинотеатры в регионах начали закрываться

Газета.Ru

Кинотеатры в регионах РФ начали сокращать часы работы или функционировать лишь в режиме выходных дней. Об этом заявили ТАСС региональные бизнес-омбудсмены.

Кинотеатры в регионах начали закрываться
Фото: Газета.ruГазета.ru

При этом некоторые кинозалы вовсе решили закрыться на фоне падения оборота в результате отсутствия голливудских фильмов, уточнили эксперты отрасли.

"По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А если сравнивать показатели с 2019 годом, то падение составляет 70%",

- подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

В свою очередь Ассоциация владельцев кинотеатров Нижегородской области выявила сокращение проката на 70% в апреле и мае.

Также известно, что в Кемеровской области закрытий нет, однако "сокращается количество залов, тяжелее кинотеатрам в малых городах", добавила кузбасский бизнес-омбудсмен Елена Латышенко.

Ранее появилась информация, что в отсутствие голливудских премьер российские кинозалы перейдут на сериалы.

Фильмы,Александр Гончаров,
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