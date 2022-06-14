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35 минут назад

Фильм «Одна» возглавил российский кинопрокат в прошедшие выходные

2x2.su

Как сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика», сборы за первые выходные составили около 50 миллионов рублей. Таким образом, фильм об авиакатастрофе в Амурской области обошёл в прокате мультик «Кощей. Похититель невест» (6+), который собрал всего 34 миллиона рублей, и комедию «Молодой человек» (16+). У последнего фильма сборы пока 32 миллиона рублей.

Фильм «Одна» возглавил российский кинопрокат
Фото: Кадр из фильма "Одна"Кадр из фильма "Одна"

Напомним, в фильме рассказывается история Ларисы Савицкой, которая попала в авиакатастрофу около 40 лет назад. Тогда в небе над Амурской областью столкнулись самолёты Ту-16 и АН-24. Лариса упала с высоты пять тысяч метров, но чудом выжила. Несколько дней она блуждала по лесу, пока её не нашли. Картина снята с художественным осмыслением, но сама Лариса выступала консультантом. Режиссёром стал Дмитрий Суворов, в фильме снялись Виктор Добронравов, Максим Иванов и Мария Сокова. А главную роль исполнила Надежда Калеганова.

Фильм снимали в Пермском крае. Добронравов описал его как «радушный, потрясающий, с фантастической природой». К слову, отказ от съёмок в самой Амурской области объяснили по разному. Режиссёр Дмитрий Суворов заявил, что в нашем регионе вырублена огромная площадь лесов. А сам Добронравов считает, что отказ от съёмок вблизи реального места крушения связан с трудностями транспортировки актёров и техники.

Фильмы,Мария Сокова,Лариса Савицкая,Дмитрий Суворов,Виктор Добронравов,Максим Иванов,
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