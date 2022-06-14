Фильм «Одна» возглавил российский кинопрокат

Как сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика», сборы за первые выходные составили около 50 миллионов рублей. Таким образом, фильм об авиакатастрофе в Амурской области обошёл в прокате мультик «Кощей. Похититель невест» (6+), который собрал всего 34 миллиона рублей, и комедию «Молодой человек» (16+). У последнего фильма сборы пока 32 миллиона рублей.

Фото: Кадр из фильма "Одна" Кадр из фильма "Одна"

Напомним, в фильме рассказывается история Ларисы Савицкой, которая попала в авиакатастрофу около 40 лет назад. Тогда в небе над Амурской областью столкнулись самолёты Ту-16 и АН-24. Лариса упала с высоты пять тысяч метров, но чудом выжила. Несколько дней она блуждала по лесу, пока её не нашли. Картина снята с художественным осмыслением, но сама Лариса выступала консультантом. Режиссёром стал Дмитрий Суворов, в фильме снялись Виктор Добронравов, Максим Иванов и Мария Сокова. А главную роль исполнила Надежда Калеганова.