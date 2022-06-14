В Малоярославце танцоры провалились под сцену на концерте в честь дня города

В Малоярославце танцоры провалились под сцену во время выступления на концерте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что праздничные мероприятия проходили по случаю 620-летия города. Перед зрителями танцевали представители коллектива «Ярославна», однако неожиданно сцена резко провалилась — вниз упали несколько девушек и один молодой человек, они получили травмы.

Как уточняется, власти Малоярославца организовали проверку по факту инцидента. Виновные будут привлечены к ответственности.