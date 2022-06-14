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3 часа назад

В Малоярославце танцоры провалились под сцену на концерте в честь дня города

Газета.Ru

В Малоярославце танцоры провалились под сцену во время выступления на концерте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что праздничные мероприятия проходили по случаю 620-летия города. Перед зрителями танцевали представители коллектива «Ярославна», однако неожиданно сцена резко провалилась — вниз упали несколько девушек и один молодой человек, они получили травмы.

Как уточняется, власти Малоярославца организовали проверку по факту инцидента. Виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане 6-летний мальчик упал в 25-метровую артезианскую скважину. Ребенка удалось спасти, он находится в удовлетворительном состоянии. Мальчика передали медикам.

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