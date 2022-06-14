Почему стоит посмотреть фильм «Одна»

Фильм, основанный на реальном чуде — самое лучше описаниекартины Дмитрия Суворова «Одна», рассказывающей историю девушки, которая выжила в страшной авиакатастрофе.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

На дворе 1981 год. Молодожены Лариса и Владимир Савицкие (Надежда Калеганова и Максим Иванов) уже провели свой незабываемый и романтичный медовый месяц. Впереди — возвращение домой, семейная жизнь и счастье. Молодые садятся на рейс 811, следующий до Благовещенска, но во время полета случается катастрофа: пассажирский лайнер сталкивается с военным бортом из-за ошибки диспетчеров. Пассажирский самолет в огне падает с высоты в пять тысяч метров — выжить просто невозможно, но каким-то чудом 18-летней Ларисе Савицкой это удалось.

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Фильм Дмитрий Суворова «Одна» основан на реальных событиях. 24 августа 1981 года девушка выжила после падения с высоты в 5 200 метров и стала единственной выжившей в авиакатастрофе, когда самолет Ан-24 столкнулся с группой истребителей. В результате столкновения пассажирский лайнер потерял обе консоли крыла с топливными баками и верх фюзеляжа. Оставшаяся часть в ходе падения несколько раз разломилась. В момент катастрофы Лариса спала в кресле в хвостовой части самолета. В момент удара она проснулась от внезапного холода. Ее выбросило в проход, но Лариса смогла забраться в кресло и вжаться в него, так и не пристегнувшись.

Удар обломка смягчила березовая роща. Лариса долго находилась без сознания. Когда она очнулась — увидела тело мертвого мужа. У самой девушки были многочисленные переломы, но она нашла в себе силы самостоятельно передвигаться, выживая в тайге под дождем на протяжении двух дней.

Настолько уникальная история не могла обойтись без некоторых прикрас — голливудские приемы так и бросаются в глаза. Но они вполне легальны — главным консультантом фильма выступила сама Лариса Савицкая. Когда чудесная эпичная история объединяется с реальной, получается захватывающая картина, которая держит в напряжении до самого конца, пусть и концовка известна — девушка выживет.

Авторы смогли драматически завоевать внимание зрителя с помощью параллельного детективного сюжета, прекрасно раскрытого актером Виктором Добронравовым. Так и без того удивительная история превращается в по-настоящему голливудский блокбастер, в центре сюжета которого — борьба между человеком и неуправляемой стихией.

Каждое испытание, с которым сталкивается выжившая Лариса, манипулирует нервами зрителя. Некоторые из них выдуманы, но иначе было бы не так захватывающе. Да и с самой героиней все согласовано — некоторые приукрашивания ничуть не портят картину.

Единственное разочарование вызывает как будто бы оборванная линия героя Добронравова. Чиновничий произвол никак не раскрывается, никто не оказывается наказан, в воздухе витает не боль за погибших людей, а страх потерять рабочие места. Однако авторы как будто и сами обрадовались спасению Ларисы, что ветка Добронравова просто обрывается на второй трети фильма.