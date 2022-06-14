От Disney потребовали убрать поцелуй из спин-оффа "Истории игрушек"

Китайские цензоры потребовали от Disney вырезать несколько сцен из мультфильма франшизы "История игрушек" под названием "Базз Лайтер". В нем показан однополый поцелуй между двумя женскими персонажами, сообщает Reuters.

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"Мы не собираемся ничего вырезать. Особенно такое важное, как любящие и вдохновляющие отношения",

- заявила продюсер ленты Галин Зусман.

Зусман также отметила, что Disney ждет от китайских регулирующих органов подтверждения, будет ли фильм разрешен к распространению в Китае.

При этом Reuters не подтверждает, что именно сцена с поцелуем не понравилась китайским цензорам . Однако под запрет на показ в Китае уже попали фильмы "Назови меня своим именем" и "Горбатая гора", посвященные однополым отношениям.

В сентябре 2021 года Национальная администрация радио и телевидения Китая заявила, что телекомпании должны "решительно покончить с женоподобными мужчинами и прочей ненормальной эстетикой".