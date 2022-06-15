Выйдет фильм Нила Бломкампа по игре Gran Turismo

Адаптация видеоигры режиссера Нила Бломкампа Gran Turismo выйдет в кинотеатрах 11 августа 2023 года. Об этом пишет The Hollywood reporter со ссылкой на Sony и Playstation Productions.

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Пока не объявлен актерский состав фильма, основанного на гоночном блокбастере-симуляторе PlayStation. Предварительный логлайн фильма описывает его как историю исполнения желаний подростка, играющего в Gran Turismo, который выиграл серию соревнований Nissan, прежде чем стать настоящим профессиональным гонщиком.

Бломкамп будет руководить Gran Turismo по сценарию Джейсона Холла. Асад Кызылбаш и Картер Свон из PlayStation Productions будут продюсировать фильм вместе с ветеранами Голливуда Дугом Белградом и Даной Брунетти. Бломкамп и Sony держат в секрете другие подробности о Gran Turismo.

Серия видеоигр, разработанная Polyphony Digital и выпущенная Кадзунори Ямаути, дебютировала в 1997 году. Некоторые игроки стали настоящими профессиональными гонщиками благодаря программе, спонсируемой Sony Computer Entertainment Europe, Nissan и Polyphony Digital с 2008 по 2016 год.

Самым молодым победителем конкурса GT Academy стал Ян Марденборо, который играл на протяжении всего его подросткового возраста.