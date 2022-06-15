Лучшие фильмы с Джонни Деппом, о которых вы могли не знать

Пока карьера Эмбер Херд после проигрыша в суде переживает не лучшие времена, фанаты Джонни Деппа (да и сам артист) ликуют. Для поклонников актера «Рамблер» собрал фильмы с его участием, о которых вы могли не знать.
Гилберт Грейп живет в штате Айова, в крошечном городке с населением в тысячу жителей. У него две сестры, слабоумный брат и толстуха-мать. Гилберт тянет лямку в магазине и крутит роман с замужней дамой. Но все меняется, когда в городок приезжает красивая молодая женщина по имени Беки… В главных ролях: Джонни Депп и Леонардо ДиКаприо.
Аль Пачино и Джонни Депп в драме по реальным событиям об агенте под прикрытием Джо Пистоне, который внедряется в одну из преступных группировок Бруклина. Он должен забыть свое настоящее имя, порвать со всеми друзьями и родными, так как теперь он - Донни Браско. Его лучшим другом становится стареющий мафиози, нуждающийся в молодом напарнике…
Джонни Депп в триллере по комиксам Алана Мура о детективе-ясновидце Фреде Эбберлайне, который ищет Джека-Потрошителя в Лондоне XIX века. Он считает, что это дело — часть злодейского заговора, в который замешан Орден Масонов, выполняющий, в свою очередь, волю королевского дома.
По сюжету писателя в депрессии Морта Рейни преследует таинственный подражатель, которые обвиняет его в плагиате. Для того чтобы снять с себя все обвинения, главному герою придется найти копию старого журнала, в котором он впервые опубликовал свой рассказ. До тех пор незнакомец в черной шляпе будет преследовать Рейни и его жену. Главную роль в триллере сыграл Джонни Депп.
Впечатляющая драма о гангстерах по реальным событиям, по сюжету которой ФБР охотится на грабителя банков и кумира угнетенных Джона Диллинджера. В главных ролях: Джонни Депп, Кристиан Бэйл, Марион Котийяр и другие.