Лучшие фильмы с Джонни Деппом, о которых вы могли не знать

Пока карьера Эмбер Херд после проигрыша в суде переживает не лучшие времена, фанаты Джонни Деппа (да и сам артист) ликуют. Для поклонников актера «Рамблер» собрал фильмы с его участием, о которых вы могли не знать.

Фото: Кадр из фильма "Из ада" Кадр из фильма "Из ада"

«Что гложет Гилберта Грейпа» (1993)

Гилберт Грейп живет в штате Айова, в крошечном городке с населением в тысячу жителей. У него две сестры, слабоумный брат и толстуха-мать. Гилберт тянет лямку в магазине и крутит роман с замужней дамой. Но все меняется, когда в городок приезжает красивая молодая женщина по имени Беки… В главных ролях: Джонни Депп и Леонардо ДиКаприо.

Кадр из фильма "Что гложет Гилберта Грейпа"

«Донни Браско» (1997)

Аль Пачино и Джонни Депп в драме по реальным событиям об агенте под прикрытием Джо Пистоне, который внедряется в одну из преступных группировок Бруклина. Он должен забыть свое настоящее имя, порвать со всеми друзьями и родными, так как теперь он - Донни Браско. Его лучшим другом становится стареющий мафиози, нуждающийся в молодом напарнике…

«Из ада» (2001)

Джонни Депп в триллере по комиксам Алана Мура о детективе-ясновидце Фреде Эбберлайне, который ищет Джека-Потрошителя в Лондоне XIX века. Он считает, что это дело — часть злодейского заговора, в который замешан Орден Масонов, выполняющий, в свою очередь, волю королевского дома.

«Тайное окно» (2004)

По сюжету писателя в депрессии Морта Рейни преследует таинственный подражатель, которые обвиняет его в плагиате. Для того чтобы снять с себя все обвинения, главному герою придется найти копию старого журнала, в котором он впервые опубликовал свой рассказ. До тех пор незнакомец в черной шляпе будет преследовать Рейни и его жену. Главную роль в триллере сыграл Джонни Депп.

«Джонни Д.» (2009)