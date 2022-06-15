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58 минут назад

В российский прокат выйдет боевик «Время патриотов»

runews24.ru

В России в широкий прокат 16 июня выйдет боевик режиссера Серикбола Утепбергенова «Время патриотов», который расскажет о двух братьях.

В российский прокат выйдет боевик «Время патриотов»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Братья продолжают семейную традицию служить в вооруженных силах. Старший брат служит в военной разведке, а младший является летчиком-истребителем. По сюжету братья объединяются, чтобы предотвратить масштабный террористический заговор и спасти человечество.

Как отметил автор идеи фильма Нурлан Ермекбаев, для казахстанского кинематографа такое кино является непривычным.

К съемкам фильма были привлечены в качестве консультантов ветераны силовых ведомств. Задача создателей картины заключалась в том, чтобы снять фильм на уровне мировых блокбастеров.

Фильм снимался в Казахстане, Азербайджане и Турции.

Фильмы,Нурлан Ермекбаев,
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