В российский прокат выйдет боевик «Время патриотов»

В России в широкий прокат 16 июня выйдет боевик режиссера Серикбола Утепбергенова «Время патриотов», который расскажет о двух братьях.

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Братья продолжают семейную традицию служить в вооруженных силах. Старший брат служит в военной разведке, а младший является летчиком-истребителем. По сюжету братья объединяются, чтобы предотвратить масштабный террористический заговор и спасти человечество.

Как отметил автор идеи фильма Нурлан Ермекбаев, для казахстанского кинематографа такое кино является непривычным.

К съемкам фильма были привлечены в качестве консультантов ветераны силовых ведомств. Задача создателей картины заключалась в том, чтобы снять фильм на уровне мировых блокбастеров.