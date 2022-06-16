В России вышел в прокат арктический вестерн про НКВД

В России вышла в прокат картина «Холодное золото» — арктический вестерн про грабящих золотые прииски бандитов и противостоящих им сотрудников НКВД. Об этом сообщает агентство ЯСИА.

Фото: Кадр из фильма «Холодное золото» Кадр из фильма «Холодное золото»

Режиссер фильма Петр Хики рассказал, что первые показы ленты уже прошли в Москве и Санкт-Петербурге, и ознакомившиеся с фильмом критики высоко оценили «Холодное золото». «Уже поступили первые отзывы, в том числе от известных кинокритиков. Многих заинтересовали Якутия и история, которая легла в основу фильма. Надеемся, что фильм понравится многим», — заявил режиссер.

Он добавил, что посмотреть картину можно будет не только в кинозалах, но и в онлайн-кинотеатрах.

Сценарий к фильму писала Любовь Борисова, главную роль сыграл певец Аскалон Павлов. В основу сюжета легли реальные события 1942 года — борьба НКВД с действовавшей в Якутии бандой Павлова. Бюджет картины составил 13 миллионов рублей.