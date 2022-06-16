Netflix показал трейлер байопика "Блондинка" о Мэрилин Монро

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер байопика "Блондинка" о звезде 1950-х Мэрилин Монро.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В образе легендарной актрисы предстала Ана де Армас. В ролике ее героиня плачет в гримерке, ожидая на своем выступлении неизвестную гостью, а после решительно смеется, глядя на себя в зеркало.

В комментариях к ролику на YouTube пользователи видеоплатформы отмечают, что Ане де Армас удалось добиться удивительного сходства со звездой Голливуда. В картине также снялись Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эдриен Броуди, Лили Фишер, Гаспар Филлипсон. Режиссером и сценаристом нового проекта выступил Эндрю Доминик, известный по фильму "Ограбление казино".