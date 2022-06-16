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4 часа назад

Netflix показал трейлер байопика "Блондинка" об актрисе Мэрилин Монро

Газета.Ruиещё 2

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер байопика "Блондинка" о звезде 1950-х Мэрилин Монро.

Netflix показал трейлер байопика "Блондинка" о Мэрилин Монро
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В образе легендарной актрисы предстала Ана де Армас. В ролике ее героиня плачет в гримерке, ожидая на своем выступлении неизвестную гостью, а после решительно смеется, глядя на себя в зеркало.

В комментариях к ролику на YouTube пользователи видеоплатформы отмечают, что Ане де Армас удалось добиться удивительного сходства со звездой Голливуда. В картине также снялись Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эдриен Броуди, Лили Фишер, Гаспар Филлипсон. Режиссером и сценаристом нового проекта выступил Эндрю Доминик, известный по фильму "Ограбление казино".

В основу сюжета киноленты лег роман писательницы Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро. О том, что Монро сыграет именно Армас, стало известно еще в 2019 году.

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