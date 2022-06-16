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4 часа назад

Том Харди намекнул на разработку продолжения «Венома»

Слово и Делоиещё 1

Британский актер Том Харди удивил поклонников неожиданным снимком. Многие предположили, что артист намекает на выход третьей части фильма «Веном».

Том Харди намекнул на разработку продолжения «Венома»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Харди поделился снимком в соцсетях, на котором был запечатлен титульный лист сценария. Названия фильма на нем видно не было. Многие решили, что актер показал готовящийся проект «Венома-3».На титульном листе можно увидеть имя самого Харди, а также сценариста Келли Марсел.

Вместе они уже работали над второй частью «Венома», из чего поклонники сделали вывод, что создатели проекта приступили к работе над продолжением.

Вторая часть «Венома» вышла в сентябре 2021 года. Главный герой — журналист Эдди Брок, продолжает жить с симбионтом и надеется вернуть свою экс-возлюбленную. Дело осложнилось, когда он узнал, что девушка вышла замуж за другого.

Фильмы,Веном,Том Харди,
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