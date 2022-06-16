Том Харди намекнул на разработку продолжения «Венома»

Британский актер Том Харди удивил поклонников неожиданным снимком. Многие предположили, что артист намекает на выход третьей части фильма «Веном».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Харди поделился снимком в соцсетях, на котором был запечатлен титульный лист сценария. Названия фильма на нем видно не было. Многие решили, что актер показал готовящийся проект «Венома-3».На титульном листе можно увидеть имя самого Харди, а также сценариста Келли Марсел.

Вместе они уже работали над второй частью «Венома», из чего поклонники сделали вывод, что создатели проекта приступили к работе над продолжением.