Какой динозавр создавался сложнее всего в "Мире Юрского периода"

Для Колина Треворроу закрытие франшизы "Мир Юрского периода" было непростым делом, объединившим два поколения актеров и завершившим десятилетия повествования.

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Режиссер и его команда также отвечали за создание образов 27 различных динозавров, десять из которых никогда не появлялись в фильмах о юрском периоде до заключительного проекта.

Среди них один был самым сложным.

"Пирорапторы были действительно сложными, и на их разработку ушло больше всего времени, потому что у нас не было никакой основы для них",

— сказал Треворроу в выпуске подкаста THR Behind the Screen.

"Нам нужно было понять, как перья реагируют на ветер, ледяную воду и все эти другие элементы",

- указал Треворроу.

Чтобы сделать это правильно, команда собрала перья со всего мира и построила аниматроник, чтобы экспериментировать с тем, как свет будет играть на его перьях.

Режиссер также рассказал о возвращении дилофозавра, вида, который стал причиной гибели героя Денниса Недри Уэйна Найта, и зрители не видели его со времен оригинального "Парка Юрского периода".

"Я был очень сдержан с этим. …видя его исключительно как аниматроник и никогда не анимировав его в цифровом виде",

— признал Треворроу.

Поэтому у нас не было цифровой модели. Мы использовали только аниматроников".