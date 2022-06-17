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3 часа назад

По игре Gran Turismo снимут фильм: известна дата премьеры

Motor.ru

По культовой компьютерной игре Gran Turismo снимут полнометражный фильм — информацию об этом уже подтвердили создатели фильма, кроме того, они раскрыли дату премьеры: 11 августа 2023 года. В основу фильма ляжет реальная история юного поклонника симулятора, который по итогу стал профессиональным гонщиком. В качестве режиссера выступит Нил Бломкап, который работал над фильмом «Район №9», а сценаристом выступил Дин Холл, подаривший миру фильм «Паранойя» 2013 года выпуска.

По игре Gran Turismo снимут фильм: известна дата премьеры
Фото: Motor.ruMotor.ru

Название фильма решили сделать максимально простым и узнаваемым, поэтому полнометражная картина получит такое же название, что и серия игр: Gran Turismo. Главным героем станет юный поклонник симулятора, который сумел выиграть соревнования от компании Nissan и стать профессиональным гонщиком.

Помимо прочего, создателей вдохновила школа GT Academy — в ней самые опытные игроки Gran Turismo соревновались друг с другом за шанс попасть в настоящую гоночную команду. Японский автопроизводитель Nissan спонсировал эту инициативу с 2008 по 2016 год.

Серия Gran Turismo популярна по всему миру и специально для нее многие автопроизводители выпускают лицензионные виртуальные автомобили. Так, в конце мая в игре появился полноприводный спортивный родстер Suzuki. Компания-производитель опубликовала фотографии, а также раскрыла подробности об автомобиле: для всех пользователей игры стал доступен среднемоторный спидстер с гибридной силовой установкой.

Фильмы,Паранойя,Район №9,Дин Холл,
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