Новые злодеи и родственники Торетто: что известно о финале «Форсажа»

Фанатов культовой саги «Форсаж» только еще ждет масштабный финал, который поделили на две части. Планируется, что десятый фильм выйдет в мае 2023 года, а одиннадцатый — в 2024-м. Что известно о продолжении, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Форсаж 9" Кадр из фильма "Форсаж 9"

В каждом новом фильме зрители все больше узнают о семье Доминика Торетто: так, в девятой части появился его брат Джейкоб в исполнении Джона Сины, а в десятой поклонники «Форсажа» познакомятся с бабушкой главного героя, которую сыграет Рита Морено.

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«Я всегда мечтал поработать с Ритой Морено, и теперь я очень рад тому, что она сыграет мою бабушку»,

— признался Вин Дизель в социальных сетях. Актер также отметил, что финальные части саги будут посвящены и другим членам его экранной семьи. Известно, что велись переговоры о том, кто сыграет маму Торетто.

В продолжении франшизы появится и еще один голливудский актер, который сейчас на слуху: Джейсон Момоа (он же экранный Аквамен) подтвердил в социальны сетях, что он сыграет злодея. Правда, никаких других подробностей о его герое пока нет. К касту также присоединились Бри Ларсон, Даниэла Мелшиор и Алан Ричсон, но кого они сыграют — неизвестно. В картине появится и старая гвардия: актеры Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сон Кан, Лудакрис и, возможно, Шарлиз Терон.

Кадр из фильма "Форсаж"

Но есть и печальные новости: Дуэйн Джонсон не вернется к съемкам «Форсажа» — все из-за размолвок с Вином Дизелем, которые начались во время работы над предыдущими фильмами. Дизель, конечно, пытался разжалобить коллегу по цеху и записал трогательное обращение к Дуэйну, призвав его «появиться в финальных частях». Но Скала остался непреклонен и назвал пост экранного Торетто манипуляцией.

Отметим, что это еще не все изменения: бессменный режиссер Джастин Лин (он снял пять частей «Форсажа») не будет участвовать в производстве картины на этот раз. Его заменит Луи Летерье, известный такими картинами, как «Перевозчик», «Перевозчик 2», «Невероятный Халк», «Иллюзия обмана» и «Дени цепной пес».

Кстати, говорят, что причиной ухода Лина с поста режиссера «Форсажа» стало безответственное поведение главного актера Вина Дизеля. Однако Лин все-таки остался продюсером проекта.