В крымской пещере начались съемки фантастического фильма

«В течение нескольких месяцев я придумал историю, по которой в пещере найдены кости не только доисторических животных, но и человека, и именно они повлияют на судьбу главной героини. И через соотношение работы и семьи в ее истории транслируется главный посыл фильма — ценность семьи, проблема "отдаления" от родственников, расставления приоритетов»,