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59 минут назад

В крымской пещере начались съемки фантастического фильма

Lenta.ru

В пещере «Таврида» в Крыму начались съемки фантастической драмы о научных открытиях палеонтолога. Об этом пишет ТАСС.

В крымской пещере начались съемки фантастического фильма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Режиссер фильма Иван Шерстников признался, что идея создания картины пришла к нему из новостей об открытии пещеры при строительстве одноименной трассы в Крыму.

«В течение нескольких месяцев я придумал историю, по которой в пещере найдены кости не только доисторических животных, но и человека, и именно они повлияют на судьбу главной героини. И через соотношение работы и семьи в ее истории транслируется главный посыл фильма — ценность семьи, проблема "отдаления" от родственников, расставления приоритетов»,

— рассказал он.

Полнометражный художественный фильм расскажет историю вымышленного ученого-палеонтолога Ирины Ефремовой. По сюжету героиню пригласили изучить найденные в пещере «Таврида» необычные кости.

Фильмы,Ирина Ефремова,
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