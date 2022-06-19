5 самых необычных и смелых экранизаций «Золушки»

Самая ранняя известная версия «Золушки» обнаружена на египетских папирусах. Неудивительно, что эта сказка считается одним из популярнейших «бродячих сюжетов». Историю о ней переписывали и переснимали несчетное количество раз. «Рамблер» собрал пять самых необычных и запоминающихся экранизаций сказки.

Фото: Кадр из фильма «Золушка» Кадр из фильма «Золушка»

«Золушка» (1998)

Несмотря на то, что действие фильма происходит во Франции 16 века, главная героиня Даниэлла — совсем не беззащитное наивное создание. У нее независимый нрав и активная жизненная позиция: девушка не ждет, когда принц избавит ее от злой мачехи, а сама приходит к нему на выручку в нужный момент. Особенно интересно, что своеобразной феей-крестной в этой картине для «Золушки» становится ее друг — великий художник Леонардо да Винчи.

«Госпожа горничная» (2002)

Мариса Вентура — мать-одиночка, работающая горничной в роскошном отеле Нью-Йорка. Однажды, убирая номер богатой дамы, Мариса увидела брючный костюм — безумно красивый и дорогой. Искушение было слишком велико, и она примерила наряд. В этот момент в номер вошел молодой миллионер и будущий сенатор — Кристофер Маршалл, который, конечно, влюбился в красотку с первого взгляда. Он решил, что незнакомка принадлежит к высшему свету, а у девушки не хватило духу сразу сказать, что она лишь служанка.

«Лохмотья» (2012)

Кадр из фильма «Лохмотья»

Парень по имени Чарли с недвусмысленной фамилией Принц, который мечтает стать популярным певцом, но вместо этого работает уборщиком на студии звукозаписи. В один прекрасный день Чарли знакомится с поп-звездой Кади Уорт, и между ними завязываются дружеские отношения. Уорт приглашает главного героя на бал-маскарад, где Чарли тайно выступает со своей первой песней и тут же срывает шквал аплодисментов.

«Золушка» (2015)

Кадр из фильма «Золушка»

Элла молодая девушка, отец которой, после смерти супруги, женился во второй раз. Вскоре он был вынужден на некоторое время покинуть родной дом, после чего его дочь осталась один на один со своей сварливой мачехой леди Тремэйн и ее завистливыми дочерьми, Анастасией и Дризеллой. С этого момента из хозяйки дома она превратилась в обычную служанку, выполняющую абсолютно всю работу по дому. Но, несмотря на все испытания, она продолжает верить в добро. Однажды она встречает в лесу молодого юношу, даже не подозревая, что совсем скоро ее жизнь изменится самым кардинальным образом.

«Золушка» (2021)

Кадр из фильма «Золушка»