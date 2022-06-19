Художник показал реалистичных отцов диснеевских героев

Девятнадцатого июня в России празднуется День отца — молодой праздник, о котором помнят не все, но он, тем не менее, очень важен.

В мультфильмах редко показывают родителей главных героев — и здорово, что есть энтузиасты, которые готовы лишний раз продемонстрировать их миру.

Финский художник Jirka Väätäinen, специализирующийся на графическом дизайне, иллюстрации и фотоманипуляции, создаёт любопытные работы по диснеевским (и не только) мультфильмам.

Jirka Väätäinen