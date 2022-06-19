Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Художник показал реалистичных отцов диснеевских героев

Tlum.ru

Девятнадцатого июня в России празднуется День отца — молодой праздник, о котором помнят не все, но он, тем не менее, очень важен.

Художник показал реалистичных отцов диснеевских героев
Фото: Tlum.ruTlum.ru

В мультфильмах редко показывают родителей главных героев — и здорово, что есть энтузиасты, которые готовы лишний раз продемонстрировать их миру.

Финский художник Jirka Väätäinen, специализирующийся на графическом дизайне, иллюстрации и фотоманипуляции, создаёт любопытные работы по диснеевским (и не только) мультфильмам.

На этот раз показываем вам, какими он представляет себе отцов любимых нами мультгероев, если бы они были реальными людьми. Смотрите, какими они получились: Джон, отец Тарзана («Тарзан») Зевс, отец Геркулеса («Геркулес») Тритон, отец Ариэль («Русалочка») Поухатан, отец Покахонтас («Покахонтас») Кассим, отец Аладдина («Аладдин»)

Jirka Väätäinen

С праздником всех причастных! Пусть нам не так часто показывают родителей мультгероев в мультфильмах, круто, что у нас есть возможность увидеть их в работах художников. Ещё больше творений Jirka Väätäinen можно увидеть на его сайте.

Фильмы,Покахонтас,Геркулес,Русалочка,Тарзан,Аладдин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители