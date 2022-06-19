Художник показал реалистичных отцов диснеевских героев

Девятнадцатого июня в России празднуется День отца — молодой праздник, о котором помнят не все, но он, тем не менее, очень важен.
В мультфильмах редко показывают родителей главных героев — и здорово, что есть энтузиасты, которые готовы лишний раз продемонстрировать их миру.
Финский художник Jirka Väätäinen, специализирующийся на графическом дизайне, иллюстрации и фотоманипуляции, создаёт любопытные работы по диснеевским (и не только) мультфильмам.
На этот раз показываем вам, какими он представляет себе отцов любимых нами мультгероев, если бы они были реальными людьми. Смотрите, какими они получились: Джон, отец Тарзана («Тарзан») Зевс, отец Геркулеса («Геркулес») Тритон, отец Ариэль («Русалочка») Поухатан, отец Покахонтас («Покахонтас») Кассим, отец Аладдина («Аладдин»)
С праздником всех причастных! Пусть нам не так часто показывают родителей мультгероев в мультфильмах, круто, что у нас есть возможность увидеть их в работах художников. Ещё больше творений Jirka Väätäinen можно увидеть на его сайте.