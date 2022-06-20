Где снимали легендарный фильм «Москва слезам не верит»

Фильм «Москва слезам не верит» поистине считается культовым. Он стал лидером проката в СССР, а также был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Даже спустя более 40 лет он не теряет своей актуальности и получает признание среди молодого поколения. На руку фильму работает и то, что сейчас в стране возобновился интерес к старым картинам советской эпохи: их перевыпускают в кино и продвигают на медиаресурсах. Мы же решили вспомнить, какие места столицы заполучили свою минуту славы в культовом фильме. Уверены, совсем скоро к ним вновь будут стекаться паломничества, как к Патриаршим прудам после «Мастера и Маргариты».

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Гоголевский бульвар

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Гоголевский бульвар стал местом одних из самых культовых сцен фильма. Там встречаются Катя и Рудик, чтобы обсудить аборт, а через 20 лет на том же месте мужчина умоляет теперь уже директора Екатерину разрешить ему увидеться с дочерью.

Высотка на Кудринской площади

Она знаменита тем, что именно туда переезжает Катя, чтобы приглядеть за квартирой родственников. Эта высотка находится в самом центре Москвы и до сих пор является символом достатка и уважения. Там вместе с подругой Людмилой, выдавая себя за дочерей профессора Тихомирова, героини фильма принимают гостей и знакомятся со своими возлюбленными.

Мосфильмовская улица

Во второй части фильма, когда Екатерина становится успешной женщиной, она переезжает на улицу Мосфильмовскую. Это, так называемые, «генеральские дома», которые предназначались для советской элиты. В них, например, проживал военный летчик и герой Советского Союза Семён Харламов, а также многие именитые начальники.

Родильный дом №25

Для сцены в финале первой половины фильма был использован родильный дом №25 и приглашены реальные медсестры, работавшие там. Медработники с теплотой отзывались о процессе съемок. Для них все это было в новинку, поэтому они с удовольствием выполняли поручения режиссера. Здание роддома располагается недалеко от станции метро «Воробьевы горы».

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