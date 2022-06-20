Драма "Одна" стала лидером отечественного проката

Драма "Одна" о выжившей в авиакатастрофе женщине стала лидером проката в России и странах СНГ. Как сообщает портал kinobusiness.com, в период с 16 по 19 июня фильм собрал в прокате 43,4 млн руб.

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Фильм режиссера Дмитрия Суворова вышел в прокат 9 июня. В основу сценария легла реальная история об авиакатастрофе, произошедшей 40 лет назад – тогда в небе над Дальним Востоком столкнулись военный самолет Ту-16 и пассажирский Ан-24, в котором студентка Лариса Савицкая летела со своим мужем. Она стала единственной выжившей в самолете, упавшем с высоты 5 км. Ей пришлось выживать в тайге, несмотря на тяжелые травмы.

В фильме снялись Надежда Калеганова, Виктор Добронравов, Максим Иванов, Мария Сокова и др. Вторую строчку в прокате занял российский мультфильм "Кощей. Похититель невест" режиссера Романа Артемьева с 33,7 млн руб., третью – фильм Колина Треворроу "Мир юрского периода: Господство", собравший 30,6 млн руб. в странах СНГ за исключением России и Белоруссии.