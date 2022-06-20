Кадр дня: как актриса чуть не утонула в кадре «Иллюзии обмана»

Если кто-то думает, что актерская профессия – это сплошное удовольствие, которое еще и делает знаменитым, то сильно ошибается. Актерам порой приходится работать практически круглосуточно, в ужасных условиях, совершать многочасовые перелеты и даже рисковать жизнью. Несчастные случаи на съемочных площадках происходят довольно часто, несмотря на то, что особо опасные трюки за артистов, как правило, выполняют дублеры-каскадеры. Но иногда в силу некоторых причин актерам самим приходится делать довольно сложные вещи в кадре. И иногда это по-настоящему опасно.

Фото: Кадр из фильма "Иллюзия обмана" Кадр из фильма "Иллюзия обмана"

Так, актриса Айла Фишер едва не погибла на съемках знаменитого фильма «Иллюзия обмана». Причем происходило все на глазах съемочной группы, которые вовсе не собирались бросаться на помощь исполнительнице одной из главных ролей.

Во время съемок эпизода с подводным фокусом, Айла, скованная цепью, опускалась в резервуар с водой. По сценарию, ее героине предстояло освободиться от оков и предстать перед зрителями целой и невредимой.

Актрисе на запястья крепили магнитные цепочки, которые она могла быстро и легко снять и подняться на поверхность. Однако, во время съемок что-то пошло не так. Цепь, которая проходила между ногами актрисы, неожиданно застряла. Фишер никак не могла освободить ее и по-настоящему запаниковав, стала кричать и биться в стекло, пытаясь дать понять коллегам, что случился форс-мажор.