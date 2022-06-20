Россияне оценили дошедшего до проката "Бэтмена"

Первые российские зрители оценили "Бэтмена" — фильм, премьеру которого весной отменили за день до показа из-за санкций Европы и США. Об этом пишет "Пятый канал".

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У посетителей кинотеатров фильм оставил разные впечатления. "Сюжет очень интересный. Несмотря на то, что фильм идет три часа", "Интересный фильм… Ну, на троечку из пяти, на самом деле. Короче, на один раз", "От "Бэтмена" я изначально ожидал какого-то такого экшена", — делятся зрители.

Адвокат, директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин объяснил законность показа "Бэтмена".

"После того, как вышел указ президента о возможности производить расчет в рублях, в специальном механизме, который позволял рассчитаться в рублях, и впоследствии по обращению заинтересованного получателя конвертировать эти средства, создалась уже юридическая возможность для производства расчетов с правообладателем",

— сказал он.

Известно, что владельцы кинотеатров обратились в студию Warner Brothers с просьбой открыть счет для перечисления части денег от продажи билетов, однако ответа не получили. Если прокатчики его не дождутся, они могут открыть счет сами.