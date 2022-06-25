Кадр дня: зачем Тому Хиддлстону в «Мстителях» наняли «няню»

У актера, исполнившего роль Локи, на съемках знаменитых «Мстителей» был специальный ассистент. О том, чем он занимался, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Том Хиддлстон во время съемок знаменитого фильма постоянно попадал в какие-то истории. Ну не везло человеку! Во время одного из дублей он сильно подвернул ногу, в следующий раз чуть не выколол себе глаз штативом, а затем в разные дни еще неудачно падал, разбивая то нос, то губу.

В итоге терпению режиссера, который всерьез начал опасаться за здоровье (да и жизнь) актера пришлось нанять специального человека, задача которого заключалась в том, чтобы следить, чтобы Хиддлстон никак себе случайно не навредил.