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3 часа назад

Кадр дня: зачем Тому Хиддлстону на съемках «Мстителей» наняли «няню»

Мария Кимакович

У актера, исполнившего роль Локи, на съемках знаменитых «Мстителей» был специальный ассистент. О том, чем он занимался, читайте в материале «Рамблера».

Кадр дня: зачем Тому Хиддлстону в «Мстителях» наняли «няню»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Том Хиддлстон во время съемок знаменитого фильма постоянно попадал в какие-то истории. Ну не везло человеку! Во время одного из дублей он сильно подвернул ногу, в следующий раз чуть не выколол себе глаз штативом, а затем в разные дни еще неудачно падал, разбивая то нос, то губу.

В итоге терпению режиссера, который всерьез начал опасаться за здоровье (да и жизнь) актера пришлось нанять специального человека, задача которого заключалась в том, чтобы следить, чтобы Хиддлстон никак себе случайно не навредил.

Коллега Тома Хиддлстона по съемкам Роберт Дауни-младший в шутку прозвал этого помощника няней. Так должность ассистента Хиддлстона в итоге и обозначили в титрах.

Мстители,Роберт Дауни-младший,Том Хиддлстон,
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