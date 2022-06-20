Голливуд снова на экранах: новинки июня в Movix

Movix возвращает Голливудское кино и мультипликацию на наши экраны! В этом месяце на платформе появилась целая россыпь свежих голливудских фильмов, некоторые из которых не успели добраться до российских кинотеатров прошедшей весной.

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В начале июня в Movix появился приключенческий фильм «King’s Man: Начало» (12+) — приквел знаменитой франшизы про тайных агентов, действие которого разворачивается во время Первой мировой войны.

События еще одной новинки — фильма «Смерть на Ниле» (12+) — происходят через несколько лет после окончания войны. Знаменитый сыщик Эркюль Пуаро распутывает загадочное убийство в Египте — как всегда, под подозрением абсолютно все.

В середине месяца зрители смогут посмотреть новую работу великого Стивена Спилберга: мюзикл «Вестсайдская История» (12+). Этот фильм — абсолютный победитель церемонии «Оскар» в этом году, Спилберг и его команда забрали статуэтки за лучший фильм, лучшую режиссуру, операторскую работу, дизайн костюмов и несколько других — в общей сложности целых 7 штук!

Кроме того, в этом месяце в Movix появится «Аллея Кошмаров» (18+) от мастера триллеров Гильермо Дель Торро, 3-й сезон сериала «Орвилл» (16+) от Сета Макфарлейна (создателя «Гриффинов» и «Американского Папаши»), мультфильмы «Пламенной Сердце» (6+) и «Кролик Питер 2» (6+), новый фильм с Жераром Депардье «Мегрэ и таинственная девушка» (12+), а также масса премьер российских фильмов и сериалов.