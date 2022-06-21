Почему «Я шагаю по Москве» разочаровал критиков

Легендарный фильм «Я шагаю по Москве» вышел на экраны в 1964 году. Вот уже 58 лет кинокартина Георгия Данелии и Геннадия Шпаликова входит в список любимых советских фильмов. Mir24.tv вспоминает историю ее создания и рассказывает самые интересные факты о съемках.

Фото: Кадр из фильма "Я шагаю по Москве" Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"

В основе кинокомедии – история монтажника Володи. Летом 1963 года юноша ненадолго приехал в столицу, чтобы встретиться с писателем Вороновым. В метро Володя знакомится с веселым парнем Колей и вместе они проживают день, полный событий.

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Рассказывают, что создатели фильма вдохновились одной лишь картинкой, возникшей в голове Шпаликова. Он представил босую девушку, идущую под дождем с туфлями в руках. За ней на велосипеде следует мужчина и держит над ней зонтик. Данелии эта идея понравилась, и начались съемки.

Примечательно, что в итоге эту ключевую сцену фильма пришлось снимать с участием трех актрис. Первую девушку сняли общим планом, но на следующий день съемок она не пришла. Вместо нее взяли студенту ВГИКа – именно она появляется во второй сцене, снятой крупным планом. Но и она не смогла закончить съемки эпизода: когда нужно было снимать босые ноги, девушка сдавала экзамен. Так, «ногами» стала журналистка местной газеты.

Создатели фильма не смогли определиться, к какому жанру отнести получившуюся у них ленту. Но нужно было как-то представлять ее перед художественным советом. Тогда Данелия и Шпаликов придумали новый жанр – «лирическая комедия», и их новое творение стало основоположником этого направления.

В те годы считалось, что комедия может быть снята без особой цели, быть как бы «ни о чем», без определенной темы и морали. Поэтому, когда кинематографистов спрашивали, о чем снят фильм, они коротко отвечали: «Это комедия». А тот факт, что комедия не очень-то и смешная, они объясняли тем, что она представляет новое направление в этом жанре – лирическое.

Такой незатейливый сюжет привлек зрителей, им пришлись по душе и обаятельные герои, и атмосфера хрущевской «оттепели». Характер и настроения молодежи переданы ровно такими, какими они на самом деле были в 60-е годы. Однако отзывы критиков были неоднозначными: с одной стороны, они приняли мягкую лирику и естественную игру актеров, а с другой – разгромили бесконфликтность сюжета. По мнению скептиков, картине на хватило действия и сложной драматургии. Таким критикам пришлось сдаться и смириться со всеобщей любовью к кинокартине, когда на Каннском фестивале 1964 года Данелия был отмечен жюри «за индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях».

Фильм «Я шагаю по Москве» стал своеобразным «визуальным документом» благодаря зафиксированным на кинопленку достопримечательностям столицы. Кадры из кинофильма буквально разошлись на карточки: в них очень достоверно отражается эпоха 60-х – в моде, архитектуре, настроениях. Среди самых интересных деталей – настенная мозаика с изображением рабочих и крестьян, танцы во дворе под звуки проигрывателя, уличные автоматы по продаже газированных напитков, бесплатные концерты и массовые мероприятия на открытых парковых площадках. А еще возле дома главного героя стоит «горбатый» – он же ЗАЗ-965А, советская микролитражка, которую увидеть сейчас можно разве что в музее.

Особенно интересно в фильме смотрятся футуристические послания режиссеров. Например, лента зафиксировала строительство станции метро «Остаповское шоссе» (в 1966 году ее открыли под названием «Волгоградский проспект»). А другое такое «послание из прошлого» стало судьбоносным для кинокартины. В одном из эпизодов главные герои фильма, Коля и Александр, идут в военкомат. Их путь лежит через эстакаду, которая ведет ко входу в кинотеатр «Россия» на Пушкинской площади. Самого кинотеатра тогда еще не было – на момент съемок в эту закрытую зону не пускали обычных пешеходов, здание еще достраивалось. Открылся главный кинозал столицы лишь год спустя. Создатели задумали приурочить премьеру картины к открытию кинотеатра – так 11 апреля в истории российского кинематографа зафиксировали двойное событие. Фильмом «Я шагаю по Москве» открыли новую главную киноплощадку страны.

Оптимистичную кинокартину даже прозвали «машиной времени»: кроме кинотеатра «Россия», внимательный зритель заметит в фильме еще несколько деталей, которых тогда еще не было. Например, в финальной сцене герои отправляются в разные стороны ветки метро от станции «Университет». Но ведь тогда станция была конечной! Выходит, герой вопиющим образом нарушает правила и отправляется в депо. В реальности же продление того участка ветки как раз подходило к концу, и юноша уезжает к нынешнему «Проспекту Вернадского». А к моменту выхода фильма ветка была уже продлена до «Юго-Западной».