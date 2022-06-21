Российский мультфильм "Дракоша Тоша" вышел в эфир тайского ТВ

Тайская компания TrueVisions приобрела права на показ российского мультсериала "Дракоша Тоша", во вторник проект вышел на местном телевидении и стал доступен на онлайн-платформе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Ярко".

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

"Анимационный проект "Дракоша Тоша" вышел на телеканале True Spark Play и VOD-платформе TrueVisions Now, являющихся частью крупнейшего оператора кабельного и спутникового телевидения в Таиланде TrueVisions", - рассказали в пресс-службе.

Зрителям покажут два сезона мультфильма, всего в эфир выйдет 52 серии. "Сериал "Дракоша Тоша" продолжает покорять новые территории и радовать все больше маленьких зрителей. <...> Мультсериал призван привить детям уважение к семейным ценностям, любовь к близким и другие важные в жизни ориентиры", - процитировали в пресс-службе гендиректора компании "Ярко" (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе "Газпром-медиа Холдинга") Альбину Мухаметзянову.