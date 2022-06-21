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1 час назад

Российский мультфильм "Дракоша Тоша" вышел в эфир тайского ТВ

ТАССиещё 1

Тайская компания TrueVisions приобрела права на показ российского мультсериала "Дракоша Тоша", во вторник проект вышел на местном телевидении и стал доступен на онлайн-платформе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Ярко".

Российский мультфильм "Дракоша Тоша" вышел в эфир тайского ТВ
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

"Анимационный проект "Дракоша Тоша" вышел на телеканале True Spark Play и VOD-платформе TrueVisions Now, являющихся частью крупнейшего оператора кабельного и спутникового телевидения в Таиланде TrueVisions", - рассказали в пресс-службе.

Зрителям покажут два сезона мультфильма, всего в эфир выйдет 52 серии. "Сериал "Дракоша Тоша" продолжает покорять новые территории и радовать все больше маленьких зрителей. <...> Мультсериал призван привить детям уважение к семейным ценностям, любовь к близким и другие важные в жизни ориентиры", - процитировали в пресс-службе гендиректора компании "Ярко" (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе "Газпром-медиа Холдинга") Альбину Мухаметзянову.

Анимационный сериал "Дракоша Тоша" предназначен для детей от 3 до 5 лет. В основе каждого эпизода лежит бытовая ситуация, которая предлагает маленьким зрителям найти решение проблемы в игровой форме. Проект также выходит в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Сербии и других странах.

Фильмы,Дракоша Тоша,Альбина Мухаметзянова,Газпром-медиа,
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