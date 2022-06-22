На Мюнхенском фестивале покажут три российских фильма

Мюнхенский кинофестиваль стартует 23 июля. В программу вошли три фильма российских режиссеров, о чем сообщается на официальном сайте мероприятия.

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В числе участников фестиваля будут два фильма Кирилла Серебренникова – "Петровы в гриппе" и "Жена Чайковского", а также "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Фильм "Жена Чайковского" участвовал в Каннском фестивале. Проект был единственным российским фильмом, который показывали на мероприятии.

Организаторы также выразили желание представить проекты Андрея Звягинцева, однако режиссер восстанавливается после тяжело перенесенного коронавируса.