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1 час назад

На Мюнхенском фестивале покажут три российских фильма

Газета.Ruиещё 1

Мюнхенский кинофестиваль стартует 23 июля. В программу вошли три фильма российских режиссеров, о чем сообщается на официальном сайте мероприятия.

На Мюнхенском фестивале покажут три российских фильма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В числе участников фестиваля будут два фильма Кирилла Серебренникова – "Петровы в гриппе" и "Жена Чайковского", а также "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Фильм "Жена Чайковского" участвовал в Каннском фестивале. Проект был единственным российским фильмом, который показывали на мероприятии.

Организаторы также выразили желание представить проекты Андрея Звягинцева, однако режиссер восстанавливается после тяжело перенесенного коронавируса.

Ранее Кирилл Серебренников рассказал о своем новом проекте по опере "Вольный стрелок" немецкого композитора Марии Фридрих фон Вебера. Режиссер заявил, что превратил классическую немецкую оперу композитора в дерзкую сатиру на суровые реалии современной оперной индустрии, которая сопровождается музыкой Тома Уэйтса.

Фильмы,Том Уэйтс,Наталья Меркулова,Алексей Чупов,Кирилл Серебренников,Андрей Звягинцев,
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