Как снимали советские фильмы с животными

Овчарки Урал и Байкал, сеттер Степа, ослица Люся и другие, которые стали звездами.

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“Полосатый рейс”

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Это была невероятно сложная работа, тигров боялись абсолютно все, кроме самой Маргариты Назаровой. Ведь она была профессиональной дрессировщицей. Евгений Леонов буквально рыдал при виде тигра. Он настолько боялся, что его отгородили от тигра пуленепробиваемым стеклом.

Как-то Леонову завязали глаза и отправили прямиком к тигру, а когда повязка с глаз была снята, испугавшийся актёр пробежал всю яхту и прыгнул в море.

Однажды во время съемок тигр вырвался из клетки, а дрессировщицы рядом не оказалось. В этот момент за бортом оказалась уже вся съёмочная группа.

Операторы снимали кадры, прячась в металлических клетках, чтобы тигр не смог их достать. Там же операторы спали, ели и читали книжки в свободное время.

“Белый Бим Черное ухо”

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Роль Бима в фильме исполнил английский сеттер Стив (по-простому – Степа). Хозяин сдал его в аренду киностудии на время съемок и фактически забыл о собаке. Вячеслав Тихонов стал ему настоящим другом – гулял, разговаривал, ходил с ним на охоту.

Чтобы снять сцены, в которых Бим тоскует по хозяину, Степу на несколько дней лишили общества партнера по площадке, так что эмоции, которые обычно очень трудно снять у животных, в кадре – настоящие.

После окончания съемок Тихонов забрал сеттера к себе (хозяин пса исчез). Но у актера не было времени выгуливать собаку из-за плотного графика и он вынужден был снова его отдать одному из дрессировщиков, который участвовал в съемках.

Только вот после второго предательства пес заболел, слег и через неделю умер.

Комедии Леонида Гайдая

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Мало кто знал, что Леонид Гайдай был очень суеверным человеком. А вот черных котов он считал животными, приносящими удачу. Поэтому этот образ так часто возникает в его комедиях.

Во время съемок своих знаменитых комедий были задействованы аж 9 черных котов.

“Кавказская пленница”

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Одной из главных героинь в фильме стала ослица по имени Люся. Вся съемочная группа намучалась с ней. Животное оказалось очень упрямым. Когда нужно было идти — стоит, стоять — идет. Но Гайдай очень осторожно относился к ослу, говорил, что животное библейское, просил, чтобы актеры обращались с ним аккуратно.

Более всего ослица привязалась к Александру Демьяненко. Оказывается, он периодически подкармливал ее сахаром, который носил в кармане.

“Ко мне, Мухтар!”

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В 1965 году вышел фильм “Ко мне, Мухтар!” У главного героя этого фильма, милицейского пса по кличке Мухтар, был прототип. Это легендарный пес Султан, который за десять лет милицейской службы поучаствовал в пяти тысячах операций, задержал более тысячи преступников и нашел похищенное имущество на общую сумму в три миллиона рублей.