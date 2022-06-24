Назван самый кассовый советский фильм в повторном прокате

Наиболее кассовой стала картина режиссера Сергея Соловьева «Асса». В первый же уикенд проката, с 16 по 19 июня, ее сборы превысили 1,5 миллиона рублей. В настоящее время сборы составляют уже 2,5 миллиона рублей.

В марте стало известно, что студия «Мосфильм» предложила российским кинотеатрам выпустить в повторный прокат ряд классических картин, созданных киноконцерном в разные годы. Это произошло после того, как представители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в РФ. К ограничениям присоединились такие корпорации, как The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount Pictures, а Warner Bros. отменила выход супергеройской картины «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.