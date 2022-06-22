В Бразилии пройдут недели российского кино

В Бразилии при поддержке «Роскино» и Министерства культуры России пройдут недели российского кино Russian Film Festival. Об этом пишет ТАСС.

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С 23 по 26 июня зрителей в Сан-Паулу ждут кино-премьеры четырех российских картин: спортивная драма «Один вдох» Елены Хазановой с Викторией Исаковой в главной роли, трагикомедия «Первый снег» Наталии Кончаловской, комедия «Хочу замуж» Сони Карпуниной и документальный проект «Андрей Тарковский. Кино как молитва» Андрея Тарковского-младшего.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, Russian Film Festival — логичный шаг по расширению культурных связей со странами БРИКС. Гендиректор «Роскино» Инна Шалыто, отметила, что новый формат фестиваля «очень точно отвечает интересам местного зрителя», так как мелодрамы, хорроры и триллеры составляют большую часть экспортных продаж в Латинской Америке.