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2 часа назад

В Бразилии пройдут недели российского кино

Lenta.ru

В Бразилии при поддержке «Роскино» и Министерства культуры России пройдут недели российского кино Russian Film Festival. Об этом пишет ТАСС.

В Бразилии пройдут недели российского кино
Фото: pixabay.compixabay.com

С 23 по 26 июня зрителей в Сан-Паулу ждут кино-премьеры четырех российских картин: спортивная драма «Один вдох» Елены Хазановой с Викторией Исаковой в главной роли, трагикомедия «Первый снег» Наталии Кончаловской, комедия «Хочу замуж» Сони Карпуниной и документальный проект «Андрей Тарковский. Кино как молитва» Андрея Тарковского-младшего.

Онлайн-показы пройдут с 30 июня по 21 июля на платформе Belas Artes A La Carte. Помимо четырех упомянутых картин, зрители также увидят сериал «Нежность» Анны Меликян, мелодраму «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой, хорроры «Ледяной демон» Ивана Капитонова и «Побочный эффект» Алексея Казакова.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, Russian Film Festival — логичный шаг по расширению культурных связей со странами БРИКС. Гендиректор «Роскино» Инна Шалыто, отметила, что новый формат фестиваля «очень точно отвечает интересам местного зрителя», так как мелодрамы, хорроры и триллеры составляют большую часть экспортных продаж в Латинской Америке.

21 июня в сети появился первый тизер полнометражного фильма о Чебурашке. Зрителям показали анимированного персонажа, который по словам режиссера картины, получился более «современным, энергичным и живым». Его озвучила актриса Ольга Кузьмина.

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