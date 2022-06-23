В ноябре выйдет полуавтобиографический фильм Спилберга

Следующий фильм Стивена Спилберга "Сказочники" (The Fablemans) выйдет 11 ноября в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а затем и на всей территории США 23 ноября 2022 года, накануне длинных выходных Дня Благодарения. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на Universal и Amblin Partners.

Картина основана на годах становления Спилберга и его отношениях с родителями. Мишель Уильямс, Сет Роген и Пол Дано снимаются вместе с Габриэлем Лабелем, который играет начинающего молодого режиссера. Уильямс сыграет его мать, Дано — его отца, а Роген — дядю. Последний раз Спилберг работал над " Вестсайдской историей", с который был номинирован на семь "Оскаров", а Ариана ДеБоз получила награду за лучшую женскую роль второго плана.