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24 минуты назад

Полуавтобиографический фильм Стивена Спилберга "Сказочники" выйдет в ноябре

Газета.Ru

Следующий фильм Стивена Спилберга "Сказочники" (The Fablemans) выйдет 11 ноября в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а затем и на всей территории США 23 ноября 2022 года, накануне длинных выходных Дня Благодарения. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на Universal и Amblin Partners.

В ноябре выйдет полуавтобиографический фильм Спилберга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картина основана на годах становления Спилберга и его отношениях с родителями. Мишель Уильямс, Сет Роген и Пол Дано снимаются вместе с Габриэлем Лабелем, который играет начинающего молодого режиссера. Уильямс сыграет его мать, Дано — его отца, а Роген — дядю. Последний раз Спилберг работал над " Вестсайдской историей", с который был номинирован на семь "Оскаров", а Ариана ДеБоз получила награду за лучшую женскую роль второго плана.

Ранее сообщалось, что выходит вдохновленный Спилбергом иллюстрированный роман Селзника "Большое дерево".

Фильмы,Оскар,Пол Дано,Мишель Уильямс,Стивен Спилберг,
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