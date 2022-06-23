Стартовали съемки новой «Моей большой греческой свадьбы»

Фото: Кадр из фильма «Моя большая греческая свадьба» Кадр из фильма «Моя большая греческая свадьба»

Женщина отметила, что съемки третьей части комедии «Моя большая греческая свадьба» официально стартовали. Известно, что Вардалос не только исполнит главную роль в фильме, но и выступит его режиссёром.

Отмечается, что Греция станет местом проведения свадьбы героев. Новая часть истории будет посвящена американскому актёру Майклу Константину («Моя жизнь», «Бильярдист», «Сумеречная зона», «Перри Мэйсон», «Убойный отдел», «Воздушный волк», «Детектив Раш»), который скончался в августе 2021 года. Он исполнял роль Костаса Портокалоса, отца главной героини.