Стартовали съемки новой «Моей большой греческой свадьбы»

По данным «Центральной службы новостей», 59-летняя американо-канадская актриса Ниа Вардалос («Анатомия страсти», «Хорошие парни», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Город хищниц», «До смерти красива») опубликовала в социальных сетях видеозапись, снятую в отеле недалеко от Плаки, самого старого района Афин.
Женщина отметила, что съемки третьей части комедии «Моя большая греческая свадьба» официально стартовали. Известно, что Вардалос не только исполнит главную роль в фильме, но и выступит его режиссёром.
Отмечается, что Греция станет местом проведения свадьбы героев. Новая часть истории будет посвящена американскому актёру Майклу Константину («Моя жизнь», «Бильярдист», «Сумеречная зона», «Перри Мэйсон», «Убойный отдел», «Воздушный волк», «Детектив Раш»), который скончался в августе 2021 года. Он исполнял роль Костаса Портокалоса, отца главной героини.
Напомним, фильм «Моя большая греческая свадьба» рассказывает историю Тулы, одинокой женщины, работающей в ресторане своей семьи. Родители-греки постоянно подталкивают её к тому, чтобы найти греческого мужчину для замужества. Известно, что первая часть фильма была представлена в 2001 году, вторая — в 2016.