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1 час назад

Обновленная версия "Титаника" выйдет в кино в 2023 году

Газета.Ru

К 25-летнему юбилею «Титаника» Джеймса Кэмерона обновленная версия фильма выйдет в кинотеатрах ко Дню всех влюбленных в 2023 году. Об этом пишет Deadline.

Обновленная версия "Титаника" выйдет в кино в 2023 году
Фото: Кадр из фильма «Титаник»Кадр из фильма «Титаник»

По информации издания, обновленная версия ленты будет доступна в кино в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. Международный релиз запланирован на 10 февраля 2023 года. На презентации Disney CineEurope в Барселоне в среду, 22 июня, партнер Кэмерона по производству и главный операционный директор Lightstorm Entertainment Джон Ландау сообщил о переиздании «Титаника» и презентовал 3D-версию обновленного фильма.

«Титаник», сделавший из Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо мировых звезд, вышел на экраны в 1997 году. Фильм был удостоен 11 «Оскаров», в том числе за лучшую режиссуру, монтаж и оригинальную песню.

Ранее трейлер нового «Аватара» Джеймса Кэмерона собрал 148 млн просмотров за сутки после релиза.

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