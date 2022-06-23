Обновленная версия "Титаника" выйдет в кино в 2023 году

К 25-летнему юбилею «Титаника» Джеймса Кэмерона обновленная версия фильма выйдет в кинотеатрах ко Дню всех влюбленных в 2023 году. Об этом пишет Deadline.

Фото: Кадр из фильма «Титаник» Кадр из фильма «Титаник»

По информации издания, обновленная версия ленты будет доступна в кино в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. Международный релиз запланирован на 10 февраля 2023 года. На презентации Disney CineEurope в Барселоне в среду, 22 июня, партнер Кэмерона по производству и главный операционный директор Lightstorm Entertainment Джон Ландау сообщил о переиздании «Титаника» и презентовал 3D-версию обновленного фильма.

«Титаник», сделавший из Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо мировых звезд, вышел на экраны в 1997 году. Фильм был удостоен 11 «Оскаров», в том числе за лучшую режиссуру, монтаж и оригинальную песню.